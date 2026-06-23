Entre 27 de Junho e 13 de Setembro, vai poder mergulhar dentro de uma piscina de bolas, no UBBO da Amadora. Entrar custa a partir de 5€.

Não refresca, mas promete diversão para todas as idades. A piscina de bolas é já uma tradição de Verão no UBBO Shopping Resort, na Amadora. Este ano, o espaço abre ao público a 27 de Junho, na Praça Central, onde fica até 13 de Setembro.

Além da piscina com 570 metros quadrados e mais de 360 mil bolas, o espaço – que está aberto todos os dias das 11.00 às 22.00 – com escorregas, cestos de basquetebol, trampolins e actividades complementares.

É para todas as idades e custa a partir de 5€, para uma sessão de 20 minutos – o dobro do tempo fica a 8€. Existe ainda um bilhete familiar, pensado para dois adultos e duas crianças, que permite usufruir de 20 minutos em conjunto por 16€.

“Paralelamente a esta actividade, a Praça Central do UBBO continua também a receber a programação especial dedicada ao Mundial FIFA”, lê-se em comunicado do centro comercial. “Até meados de Julho, os visitantes poderão acompanhar algumas das transmissões da competição em ecrã gigante e participar em diferentes experiências inspiradas no universo do futebol, incluindo sessões de troca de cromos em parceria com a Colecionar, desafios de habilidade, subsoccer, gaming na PlayStation e outras activações interactivas pensadas para adeptos de todas as idades.”

Avenida Cruzeiro Seixas, 5 e 7 (Amadora). Seg-Dom 11.00-22.00. Desde 5€

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn