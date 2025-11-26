Amadores e coleccionadores: este fim-de-semana há Feira de Vinil de Benfica

Os coleccionadores e curiosos do vinil vão voltar a rumar a Benfica este fim-de-semana, para a sexta edição da Feira de Vinil no jardim do Palácio Baldaya. Marque na agenda: 29 e 30 de Novembro, entre as 10.00 e as 20.00.

A feira volta a apostar num alinhamento de expositores com propostas para todos os gostos. Para além dos LPs e singles, há ainda espaço para discos de grafonola, cassetes, cartuchos, CD e DVD de música, bem como para equipamentos essenciais – pratos de gira-discos, colunas, amplificadores e outros componentes para quem quer montar ou actualizar o seu sistema de som. A organização e curadoria ficam novamente nas mãos de Alexandre Barbosa, da loja Sound Club Store, contando com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica, que tem ajudado a consolidar o evento no bairro.

Há ainda uma programação musical que conta com um desfile de DJs que percorrem géneros, épocas e atmosferas. No sábado, Paulo Costa (Vox Ritual Tejo) abre a pista entre as 10.00 e as 13.00, seguido por Zé Ferreira durante a hora seguinte. A tarde recebe César Machia e Vítor Santos das 14.00 às 16.00, Chris Marquez entre as 16.00 e as 18.00, e Camboja Selecta a fechar o dia até às 20.00. No domingo, a grelha repete o arranque com Paulo Costa das 10.00 às 13.00, passando depois por Zé Ferreira (13.00-14.00), Nuno Donnels (14.00-16.00), Bruno G. (16.00-18.00) e DJoe a encerrar o fim-de-semana.

A lista de lojas representadas confirma o alcance da iniciativa, reunindo nomes como Arte Usada, A Record-a-day, Carbono Amadora, Capitão Gancho, Chasing Rabbits, Carlos Calado, Equilibrium Music, Funky Music Records, Glam-O-Rama, Jazz Messengers, Magia do Vinil, Pantero Records, Retrovisor, Raging Planet, Terramoto, VMax Som, Zurc, entre muitas outras, incluindo claro a anfitriã Sound Club Store. Entre uma compra e outra, há ainda vinhos Mélange à Trois para se ir deixando ficar.

Jardim do Palácio Baldaya (Benfica). 29-30 Nov (Sáb-Dom) 10.00-20.00. Entrada gratuita

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn