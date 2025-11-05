Lisboa

Lisboa

Amigos, amigos… descontos à parte (ou talvez não)

Este Natal, o melhor plano vem em pacote de grupo. O novo pack de quatro bilhetes para o Natal à la Time Out custa só 120€. Poupamos-lhe a ida à calculadora: fica a pagar menos 5€ por pessoa.

Editores da Time Out Lisboa
Natal à la Time Out
Dizem que o Natal é tempo de partilha. E claro que levamos isso muito a sério – até nos descontos. Com o novo pack de quatro bilhetes para o Natal à la Time Out, cada entrada sai mais barata e a sua carteira vai agradecer. A conta é simples: mais amigos, mais família, mais diversão e menos euros a sair da conta. 

Perfeito para quem gosta de celebrar em grupo, o Natal à la Time Out é a desculpa ideal para reunir quem mais gosta, comer que se farta, brindar como gente grande e aproveitar o melhor da época sem stress.

No final das contas, o Natal à la Time Out é mesmo o melhor sítio para reunir a malta.

Garanta já o seu bilhete!

