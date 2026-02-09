Amoreiras inauguram sala dedicada ao cinema português com ciclo especial

Há uma sala de cinema nas Amoreiras onde vai poder ver, exclusivamente, filmes portugueses. Este espaço vai ser inaugurado a 12 de Fevereiro com um ciclo especial, que decorre até ao dia 18 deste mês, intitulado “7 dias, 7 filmes”, e que reúne uma selecção de longas-metragens nacionais que têm estreia prevista nas salas ao longo de 2026.

Durante esta semana, o público poderá assistir a sete filmes que reflectem diferentes abordagens, géneros e vozes do cinema contemporâneo português. O programa arranca a 12 de Fevereiro com O Entroncamento, de Pedro Cabeleira, seguindo-se, no dia 13, O Barqueiro, de Simão Cayatte. A 14 de Fevereiro será exibido Projecto Global, realizado por Ivo M. Ferreira, enquanto Pai Nosso – Os Últimos Dias de Salazar, de José Filipe Costa, chega ao grande ecrã a 15 de Fevereiro, numa sessão marcada para as 16.00. Nos dias seguintes, a programação inclui Maria Vitória, de Mário Patrocínio, a 16 de Fevereiro, Match, de Duarte Neves, a 17, e Terra Vil, de Luís Campos, a 18 de Fevereiro. Com excepção da sessão de dia 15, todas as projecções estão marcadas para as 21.00.

A nova Sala de Cinema Português nasce com o objectivo de reforçar a presença regular do cinema nacional nas salas comerciais e de criar um espaço permanente dedicado à divulgação e valorização da produção cinematográfica portuguesa. A iniciativa integra a estratégia da NOS de apostar no audiovisual nacional e junta as Amoreiras a outros complexos que já contam com uma programação contínua de cinema português, como os Cinemas NOS Alameda Shopping, no Porto, e o Alma Shopping, em Coimbra.

As sessões contarão com a presença de realizadores e elementos do elenco principal, promovendo momentos de conversa com o público sobre os filmes e os seus processos criativos, ao mesmo tempo que assinalam a importância da criação de uma sala dedicada ao cinema português. Depois deste ciclo inaugural, o espaço passará a acolher regularmente produções nacionais, procurando reforçar a ligação entre os criadores, as obras e os espectadores.

Av. Eng. Duarte Pacheco, 103 (Amoreiras). 12-18 Fev (Qui-Qua) Vários Horários. 8,75€

