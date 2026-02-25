Ana Garcia Martins regressa aos palcos com novo espectáculo de stand-up

A comediante estreia um novo solo já em Abril. A tour nacional de ‘Insuficiente’ começa em Viseu e inclui paragens nos coliseus do Porto e de Lisboa.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, está de regresso aos palcos com um novo solo de stand-up comedy. Seis anos depois da sua primeira digressão, a comediante e criadora de conteúdos prepara-se para apresentar Insuficiente, um espectáculo sobre a Síndrome do Impostor. A estreia está marcada para 17 de Abril, em Viseu, mas a tour inclui datas no Porto e em Lisboa. Aponte na agenda: 24 e 26 de Abril, respectivamente. Os bilhetes já estão à venda.

“Entre a autocrítica constante e o medo persistente de ser 'descoberta' como fraude, Ana Garcia Martins transforma as inseguranças mais íntimas num espectáculo de humor afiado, honesto e absolutamente identificável”, lê-se em comunicado. “Com o seu olhar irónico e inteligência mordaz, Ana Garcia Martins convida o público a rir da pressão de ser perfeito, da comparação constante e da eterna sensação de insuficiência.”

A digressão tem passagens confirmadas em Viseu, Porto, Lisboa, Funchal, Braga, Ponta Delgada, Santarém e Coimbra. Na capital portuguesa, o espectáculo acontece a 26 de Abril, às 21.00, no Coliseu de Lisboa. Os bilhetes – já à venda na BOL e nos locais habituais – custam entre 15€ e 35€.

Coliseu de Lisboa: 26 de Abril, Dom 21.00. 15€-35€

