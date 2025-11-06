A edição do Mundu Nôbu Experience junta artistas e activistas para celebrar a diversidade, a inclusão e o poder transformador da arte.

Entre concertos de Ana Moura e Bluay, palestras e mostras de arte, o Capitólio recebe, no próximo dia 12 de Novembro, entre as 20.30 e as 23.00, Mundu Nôbu Experience, uma iniciativa da associação Mundu Nôbu que celebra a diversidade e a transformação social através da arte e da participação cívica. Esta segunda edição vai contar com concertos de entrada livre de Ana Moura e artistas em ascensão como Pallex e Bluay, este último distinguido como Artista Revelação nos Prémios Play 2025.

Nesta mesma data, a programação inclui também performances de jovens da comunidade Mundu Nôbu, que apresentarão trabalhos desenvolvidos nas áreas da poesia, do canto e da dança, reforçando a aposta da associação em criar oportunidades para novas gerações de artistas.

No dia seguinte, a 13 de Novembro, a reflexão estende-se à Casa do Alentejo, onde terão lugar duas conversas de entrada livre – mediante inscrição prévia – moderadas pela jornalista Rute Sousa Vasco. A primeira mesa-redonda, dedicada ao tema “Como garantir que ninguém fica para trás?”, contará com intervenções de Nuno Ramos Almeida, jornalista, Flávio Almada, dirigente do movimento Vida Justa, Tiago Pereira, CEO da Fundação Mendes Gonçalves, e Ana Paula Costa, Presidente da Casa do Brasil.

Já a segunda conversa, sob o tema “Como o Estado e a Sociedade Civil podem defender a democracia?”, reunirá jovens representantes de diferentes partidos políticos, entre eles João Pedro Louro (JSD), Sofia Pereira (JS), Catarina Marinho (JP), Jorge Miguel Teixeira (IL), Miguel Félix (JCP), Lou Loução (BE) e Daniel Ferreira (Livre).

Desde o início que o projecto Mundu Nôbu, criado pelo músico Dino d’Santiago, tem trabalhado para promover a justiça social, a igualdade de oportunidades e a capacitação de jovens em contextos vulneráveis, cruzando cultura, formação e intervenção social. Em apenas um ano, envolveu mais de noventa jovens em dezenas de actividades culturais e educativas, lançou concursos que levaram participantes além-fronteiras e iniciou um programa piloto com alunos da Escola Marquesa de Alorna.

Parque Mayer (Avenida). 12 Nov (Qua) 20.30-23.00. Entrada livre

