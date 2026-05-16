Analógica de volta a Arroios com discos e editoras independentes

O Mercado de Arroios vai reunir quem faz, edita e escuta. Aponte na agenda: de 23 a 24 de Maio. A entrada é livre.

A terceira edição da Analógica, feira dedicada à edição independente e à cultura sonora, arranca já na próxima semana, nos dias 23 e 24 de Maio. Durante dois dias, o mercado de Arroios, na Rua Ângelo Pinto, enche-se de discos, cassetes e equipamento áudio, acolhendo mais de 40 editoras, lojas e colectivos de todo o país.

“Num contexto marcado pela crescente mediação digital, a Analógica propõe um território de proximidade, onde o som volta a ser objecto, prática e experiência partilhada”, lê-se em comunicado do evento, que é produzido pela Junta de Freguesia de Arroios com o apoio do Fablab.

Da Patch Point à Discrepant, da Cuca Monga à Variz, da Holuzam à Peekaboo, a organização promete “um retrato vivo e em movimento da cena independente portuguesa”. Mas também espaço para experimentar, com oficinas, demonstrações e conversas. Além disso, nesta edição também será possível, por exemplo, aprender a reparar gira-discos com a Vintage Audio Lx ou perceber como nasce uma editora DIY com a Rotten \ Fresh e os colectivos Casa Amarela e GRAVV.

A programação – que arranca às 11.00 de sábado, 23 de Maio, e só termina pelas 20.00 de domingo – inclui ainda actuações de Sofia Kuster (23 Mai, Sáb 18.00), Dan Iro (24 Mai, Dom 17.00) e Dun Dun (24 Mai, Dom 19.00) assim como uma live demo de sintetizadores da Patch Point (23 Mai, Sáb 15.00).

A entrada é livre, mas as oficinas e workshops requerem inscrição prévia através de e-mail (analogicarroios@gmail.com). Para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda no Instagram da iniciativa.

Rua Ângela Pinto, 40 (Arroios). 23-24 Mai, Sáb-Dom 11.00-20.00. Entrada livre

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