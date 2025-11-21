Andar de bicicleta? De 100 cidades analisadas, há 65 melhores do que Lisboa

Entre 100 cidades de 44 países do mundo, a capital portuguesa é a 66.ª no que toca às qualidades para circular de bicicleta. A conclusão é de um ranking elaborado pela consultora Copenhagenize (a mesma empresa que, em 2023, contratada pela Câmara Municipal de Lisboa, analisou a rede ciclável da cidade, emitindo várias recomendações que o município preferiu não integrar nos seus planos), em articulação com a EIT Urban Mobility.
Sem grandes surpresas, nos lugares cimeiros da tabela estão as cidades de Utreque, nos Países Baixos, Copenhaga, na Dinamarca, Gent, na Bélgica, Amesterdão, também nos Países Baixos, e Paris, em França, que subiu para o top 5, desde 2019, o último ano em que se realizou este ranking. Enquanto Utreque somou 71,1 pontos para a classificação, Lisboa reuniu 37.
No documento fica também claro que as cidades com melhor pontuação partilham o facto de terem feito da recolha de dados e da avaliação contínua a base das políticas públicas. Pelo contrário, calcula-se que as cidades com pior desempenho continuam "a ser orientadas pela percepção, em vez de pelas evidências, o que as torna vulneráveis à estagnação quando as prioridades políticas mudam", acrescenta o relatório.
O que pesa mais nas cidades para bicicletas?
Para perceber quais as melhores cidades para circular de bicicleta, os autores tiveram em conta factores como a qualidade da infra-estrutura (ciclovias, estacionamento, medidas de acalmia de tráfego, segurança), a utilização e o acesso (repartição modal, percentagem de viagens feitas por mulheres, existência de sistemas de bicicletas partilhadas e de bicicletas de carga) e políticas públicas (compromisso político, participação cívica, a percepção sobre a bicicleta e planeamento urbano).
Para quem acredita que as colinas de Lisboa, ou mesmo o desenho fino da cidade, podem ser entraves à utilização do veículo de duas rodas, a empresa sublinha ainda que o clima ou topografia não são os factores mais determinantes, sobrepondo-se questões como “o investimento contínuo, apoiado por uma governança eficaz e interdepartamental”.
