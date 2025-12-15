‘Aniki-Bóbó’ regressa aos cinemas 83 anos após a estreia

A cópia digital restaurada em 4K da primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira chega às salas portuguesas esta quinta-feira, 18 de Dezembro.

Precisamente 83 anos depois da sua estreia no Cinema Éden, em Lisboa, Aniki-Bóbó, a primeira longa-metragem de Manoel de Oliveira, regressa aos cinemas portugueses esta quinta-feira, dia 18 de Dezembro, com exibições de uma cópia restaurada em 4K. O filme vai estar no Cinema Trindade, no Porto, na Casa do Cinema de Coimbra, e em Lisboa no Cinema Ideal e no Cinema Nimas.

Filmado no Porto e inspirado no conto Os Meninos Milionários, de Rodrigues de Freitas, o filme acompanha um grupo de crianças nas suas brincadeiras e pequenas travessuras, centrando-se em Carlitos e Eduardinho, dois rapazes que disputam o afecto de Teresinha, a única rapariga do grupo. A narrativa intensifica-se quando Carlitos rouba uma boneca para lhe oferecer, provocando a tensão entre ele e os restantes amigos.

Esta reposição chega numa versão restaurada em 4K, resultado de um trabalho coordenado pela Cinemateca Portuguesa no âmbito do projeto FILMar, que já digitalizou centenas de títulos relacionados com o mar, permitindo redescobrir mais de 10 mil horas de material cinematográfico. O restauro de Aniki-Bóbó é a terceira intervenção sobre a obra de Manoel de Oliveira, depois de Francisca (2019) e Vale Abraão (2023), integrando um esforço contínuo de preservação e divulgação do património cinematográfico nacional.

A Nitrato Filmes, que tem a distribuição do filme a seu cargo, admitiu à Time Out a possibilidade de alargar a estreia a outras salas do país, embora ainda não o possa confirmar.

