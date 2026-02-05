A cantora brasileira traz o espectáculo ‘Os Ensaios da Anitta – Cosmos’ a Portugal, a 18 de Julho. Os bilhetes ficam à venda no próximo sábado.

O Passeio Marítimo de Algés vai receber um concerto de Anitta. A artista brasileira traz, a 18 de Julho, Os Ensaios da Anitta – Cosmos, um dos seus espectáculos mais populares, que atravessa o Atlântico pela primeira vez e assinala também a estreia europeia do formato.

Criado como um espaço de celebração da música, da dança e liberdade criativa, Os Ensaios da Anitta transformaram-se rapidamente num fenómeno de massas no Brasil, reunindo milhares de pessoas em cada edição. Os Ensaios da Anitta são espectáculos que a cantora realiza no Brasil desde 2019 antes do Carnaval, mas também deram origem a um álbum editado no final de 2024.

Em palco, montado em formato 360 graus, Anitta deverá apresentar um alinhamento que cruza alguns dos seus maiores êxitos com arranjos pensados para o espírito festivo do concerto, inspirado no Carnaval brasileiro. O conceito Cosmos define também a componente visual do espectáculo, incentivando o público a entrar no universo temático através da cor, da criatividade e da fantasia.

Natural do Rio de Janeiro, Anitta é uma das artistas brasileiras com maior projecção internacional da última década. A artista já actuou diversas vezes em Portugal, sobretudo em festivais de Verão.

Os bilhetes são colocados à venda no próximo sábado, dia 7 de Fevereiro, e ainda não foram reveladas informações sobre os preços.

Passeio Marítimo de Algés (Algés). 18 Jul (Sáb)

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn