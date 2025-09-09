Aniversário do 8 Marvila vai ter roda de samba, novas lojas e um mercado

O 8 Marvila faz dois anos e o fim-de-semana vai ser de festa. Conte com compras, copos e música.

Há dois anos, o 8 Marvila abria portas a metros e metros quadrados de armazéns ali para os lados do Poço do Bispo. Para assinalar o segundo aniversário deste projecto comercial e cultural, o fim-de-semana será de celebração, já a partir de sexta-feira.

É logo nesse dia, 12 de Setembro, que Bruno G aquece a Praça Central a partir das 17.00, preparando o terreno (e os ânimos) para a roda de samba do Gira Colectivo, entre as 22.00 e as 02.00. O grupo feminista, formado por "sete brasileiras lisboetas", costumava ocupar o espaço em frente, o Clube Oriental de Lisboa, mas regressa agora à zona para um espectáculo cheio de energia. Os bilhetes custam entre 5€ e 10€.

No sábado, as Maçã e Manga começam a pôr música às 19.00 e, a partir das 23.00, é DJ Yvu quem assume o controlo da pista. No domingo, DJ Dedy Dread faz a festa, que termina mais cedo, às 19.00.

Este aniversário do 8 Marvila fica também marcado por novas aberturas. Uma delas é o Gyra-Sol, um balcão dedicado à street food mediterrânica – kebabs incluídos. A outra é uma loja chamada Lucky Simon, especializada em design artesanal, com matérias-primas locais e produção de pequena escala.

Durante todo o fim-de-semana, entre as 12.00 e as 20.00, um mercado instalação na Praça Central. Mesmo ao lado, a loja de roupa em segunda mão Anomaly vai estar com 50% de desconto em todas as peças.

Praça David Leandro da Silva, 8 (Marvila). Sex-Sáb 12.00-02.00, Dom 10.00-22.00. Entrada livre (excepto roda de samba)

