Aos 10 anos, ARCOlisboa junta 84 galerias e mostra duas exposições na Cordoaria

Primeira edição foi em 2016 e contou com participação de 45 galerias. Nona edição está aberta ao público entre 29 e 31 de Maio.

A nona edição da feira de arte ARCOlisboa abre ao público no dia 29 de Maio, sexta-feira, na Cordoaria Nacional, na presença de 84 galerias de 18 países. Até domingo, marcam-se, assim, dez anos do encontro original de Madrid na capital portuguesa, com novidades como a realização de duas exposições e uma nova ala. À semelhança do ano passado, os dois primeiros dias são de entrada gratuita para pessoas até aos 25 anos, entre as 16.00 e as 21.00.

Entre os participantes, contam-se 30 galerias portuguesas e 17, de diferentes países, "impulsionadoras de novas linguagens e espaços artísticos". "O eixo principal da feira, o Programa Geral, cresce nesta edição com a participação pela primeira vez de galerias como Marcelo Guarnieri, Aninat ou AA Gallery. A este programa regressam também galerias como Juan Silió ou CarrerasMugica, enquanto outras, como Salgadeiras, Ackerman Clarke e Río & Meñaka, passam a integrar a secção geral depois de terem participado na Opening Lisboa no ano passado. Estas juntam-se à continuidade de 3+1 Arte Contemporânea, Kubikgallery, Cristina Guerra Contemporary Art, Francisco Fino, Pedro Cera, Vera Cortés, bem como Ehrhardt Flórez, Each Modern, Leandro Navarro, Sabrina Amrani ou Consonni Radziszewski, entre outras", destaca a organização conjunta da IFEMA Madrid e da Câmara Municipal de Lisboa.

Quanto à novidade Arquipélago de Histórias da Arte, espaço dirigido por Cosmin Costinas, destaca-se pela investigação de linhagens e saberes herdados presentes na criação contemporânea, contando com a participação de seis galerias. Já da secção Opening Lisboa farão parte as propostas da Chilli, Dialogue e Enhorabuena Espacio, ou de Heliconia Projects, Plato, Remota, Salón Silicón e Vision Art Platform, estas últimas estreantes no evento.

No plano das exposições, há uma antologia de Jorge Martins (Lisboa, 1940), que ocupa o piso térreo do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, enquanto o Torreão Poente apresenta TRÊS. As coleções da Fundação EDP, uma mostra que assinala os dez anos do MAAT e da sua dedicação à criação artística.

Além da feira de arte proprietariamente dita, a ARCO volta a receber os livros e as revistas de arte contemporânea de 60 editoras e a apresentar as Millennium Art Talks (sobre coleccionismo, mecenato, entre outros temas).

Avenida da Índia (Belém). 29 e 30 Mai, Sex-Sáb 14.00-19.00, 31 Mai, Dom 12.00-19.00. Bilhetes entre 15,03€ e 21,48€ (entrada livre para crianças até aos 12 anos e pessoas com deficiência a partir de 33%; 30% de desconto para estudantes e pessoas com 65 anos ou mais; gratuito para pessoas até aos 25 anos, entre as 16.00 e as 21.00, nos dias 29 e 30 de Maio)

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn