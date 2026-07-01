Aos 23 anos, Galeria Vera Cortês diz adeus. Mercado determina "cada vez mais o que se mostra"

"No dia 19 de Dezembro, a Galeria Vera Cortês encerra a sua operação." Assim começa o comunicado da galeria fundada há 23 anos e uma das mais relevantes no mercado da arte contemporânea em Portugal, representando artistas como Daniel Blaufuks, Vhils, Gabriela Albergaria ou João Louro .

"Encerro este projecto não pela falta de paixão, mas porque sinto que o seu percurso se cumpriu. À frente, outros caminhos — onde essa paixão pela arte e pelos artistas possa continuar a florescer", começou por escrever a galerista que dá nome à casa. Porém, há outras razões para o encerramento: “A voragem do mercado e os seus ritmos vêm transformando definitivamente este negócio”, em que “a dimensão comercial e a crescente competição determinam cada vez mais o que se mostra, como e quando”, acrescentou, sem avançar em detalhes.



“Nestes 25 anos de trabalho no mundo da arte, acreditei sempre que o que estava por vir e que o que me faltava fazer, com o apoio inestimável das minhas equipas (e foram tantas pessoas!), era relevante e estimulante. Exemplo disso foi, também, o empenho com que nos batemos, juntos, pela redução do IVA [para as transacções das galerias de arte], culminando meses de muita dedicação com o reforço da importância das galerias no sistema da arte e da cultura”, continua a também ex-presidente da Exhibitio - Associação Lusa de Galeristas.

A Time Out contactou a galeria, com o intuito de aprofundar as razões do seu fim, mas não recebeu resposta da organização.