Aos 30 anos, Corroios continua a mostrar o melhor da “música moderna” portuguesa

São três décadas dedicadas à nova música nacional. O Festival de Corroios está de volta, entre Fevereiro e Abril, mais uma vez focado na descoberta de talentos.

Há décadas a lutar para promover e divulgar novos projectos musicais nacionais, o Festival de Música Moderna de Corroios celebra 30 anos com um cartaz recheado de projectos emergentes da música portuguesa. Entre os nomes que vão participar nesta edição estão bandas como Máquina, Bad Tomato ou The Pages.

A edição de 2026 decorre nos dias 28 de Fevereiro, 7, 14 e 21 de Março, com a final marcada para 11 de Abril, no Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios, concelho do Seixal. No dia 28 participam Traz Os Monstros, Prisão Platão, Sevendrop e Beach Wreck; dia 7 de Março é a vez de Serena Kaos, Cul-de-Sac, Bastonada e The Pages; 14 de Março conta com Anemona, Daisy, Wave Flow e Dr. Frankenstein; a 21 de Março pode ver d’Amélia, Gringo’s Paradise, Post Saudade e Bad Tomate. Os Máquina vão actuar na final com outras três bandas seleccionadas.

O projecto mais pontuado terá direito a actuar nas Festas da Vila de Corroios 2026, no Palco Carlos Paredes, além da atribuição de um prémio monetário no valor de mil euros e da gravação profissional de som e vídeo do espectáculo a realizar nessas festas, material que será disponibilizado para edição. O segundo classificado recebe o Prémio “Fernando Rodrigues”, no valor de 500 euros, e o terceiro projecto mais pontuado será distinguido com um prémio de 300 euros.

Criado em 1996, o festival nasceu com o objectivo de estimular as novas bandas portuguesas e, 30 anos depois, continua a afirmar-se como uma plataforma relevante para quem está a dar os primeiros passos no panorama nacional.

Desde o início que o evento assume também a missão de manter viva a chama do histórico Rock Rendez-Vous, lendária sala de espectáculos de Lisboa. Ao longo destas décadas, Corroios viu nascer e crescer nomes como Luazzuri e Sirius (1996), Yellow W Van (2000), Factos Reais (2001), Ashfield (2002), Plasma (2003), The Poppers (2004), UMEED e Sugar (2005), New Connection (2006), The Cynicals (2007), The Profilers (2008), Fato Feto (2009), The Hypers (2010), Skills and the Bunny Crew (2011), Planeta Vaca (2012), Homem de Marte (2013), Vira Casaca (2014), Paradigma (2015), Them Flying Monkeys (2016), Rua Direita (2017), Naked Monks (2018), O Incrível Homem Bomba (2019), The Town “Bar” (2020/21), GANA (2022), Mars County (2023), Divã (2024) e Beach Wreck (2025), entre muitos outros, como Easyway, Triplet, You Should Go Ahead, Dapunksportif, Skalibans ou Meu e Teu.

Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios (Seixal). 28 Fev, 7, 14 e 21 Mar, 11 Abr (Sáb) 22.00

