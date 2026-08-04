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Arábia Saudita é o país com o maior crescimento no turismo desde 2019 (Portugal está em 12.º)

Novos dados revelam quais foram os países a registar os maiores ganhos no turismo nos últimos anos. Arábia Saudita lidera o ranking por uma grande margem.

Roisin Teeling
Escrito por
Roisin Teeling
Contributor
Middle East, Saudi Arabia,Tabuk, Wadi Al-Disha, Prince Mohammed bin Salman Natural Reserve. Wadi Al-Disha, known as the Grand Canyon of Saudi Arabia and the Valley of the Palms.
Photograph: Emily Marie Wilson / Shutterstock | Salman Natural Reserve. Wadi Al-Disha, known as the Grand Canyon of Saudi Arabia and the Valley of the Palms
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Acha que consegue adivinhar quais foram os países que registaram o maior boom turístico desde 2019? Pode tentar, mas não precisa: os dados do relatório de Tendências e Políticas de Turismo da OCDE de 2026 classificaram os destinos turísticos de crescimento mais rápido do mundo, com base nas chegadas internacionais entre 2019 e 2025.

Quem está a liderar o boom de viagens pós-pandemia?

A Arábia Saudita lidera o pelotão, com um salto de 67% nas chegadas internacionais desde 2019. O boom deve-se à Visão 2030, o esforço do reino para diversificar a sua economia para além do petróleo – o que significou vistos turísticos mais fáceis, uma expansão dramática na capacidade das companhias aéreas e muito dinheiro investido em atracções culturais e entretenimento. Se ultimamente tem visto por todo o seu feed do Instagram o edifício espelhado Maraya de AlUla ou os seus túmulos de arenito de Hegra, é por isto.

External view of Maraya building with reflection of rock mountains and blue sky in the mirrored wall
Min Jing/ShutterstockVista exterior do edifício Maraya na Arábia Saudita

Marrocos e Egipto não ficam muito atrás, ambos a aproveitar um boom mais amplo no Norte de África construído com base na melhoria da conectividade aérea e no aumento da capacidade dos aeroportos. Na América do Sul, o Brasil, a Colômbia e o Chile também ultrapassaram confortavelmente os seus números de visitantes pré-pandemia.

O panorama na Europa é mais de uma subida constante do que de uma explosão, mas há alguns verdadeiros destaques. A Noruega subiu 28%, a Sérvia 27%, a Dinamarca 22%, Portugal 20% e Espanha 16%, todos ultrapassando confortavelmente os seus números de visitantes pré-pandemia. A França e a Grécia também superaram os seus totais de 2019, embora de forma menos acentuada.

O Japão entra no top seis global, situando-se logo atrás da Colômbia e um pouco à frente do Chile. No entanto, quem tiver acompanhado as notícias sobre como a queda do iene tem impulsionado números recorde de visitantes não deve ficar muito surpreendido com este resultado.

Os destinos turísticos de crescimento mais rápido desde 2019

  1. Arábia Saudita – +67%
  2. Marrocos – +53%
  3. Egipto – +47%
  4. Brasil – +46%
  5. Colômbia – +45%
  6. Japão – +34%
  7. Chile – +33%
  8. Noruega – +28%
  9. Sérvia – +27%
  10. Dinamarca – +22%
  11. Turquia – +21%
  12. Portugal – +20%
  13. Luxemburgo – +19%
  14. Eslovénia – +16%
  15. Espanha – +16%
  16. Islândia – +14%
  17. França – +12%
  18. Grécia – +11%
  19. Países Baixos – +11%
  20. Suécia – +11%

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