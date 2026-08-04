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Novos dados revelam quais foram os países a registar os maiores ganhos no turismo nos últimos anos. Arábia Saudita lidera o ranking por uma grande margem.
Acha que consegue adivinhar quais foram os países que registaram o maior boom turístico desde 2019? Pode tentar, mas não precisa: os dados do relatório de Tendências e Políticas de Turismo da OCDE de 2026 classificaram os destinos turísticos de crescimento mais rápido do mundo, com base nas chegadas internacionais entre 2019 e 2025.
A Arábia Saudita lidera o pelotão, com um salto de 67% nas chegadas internacionais desde 2019. O boom deve-se à Visão 2030, o esforço do reino para diversificar a sua economia para além do petróleo – o que significou vistos turísticos mais fáceis, uma expansão dramática na capacidade das companhias aéreas e muito dinheiro investido em atracções culturais e entretenimento. Se ultimamente tem visto por todo o seu feed do Instagram o edifício espelhado Maraya de AlUla ou os seus túmulos de arenito de Hegra, é por isto.
Marrocos e Egipto não ficam muito atrás, ambos a aproveitar um boom mais amplo no Norte de África construído com base na melhoria da conectividade aérea e no aumento da capacidade dos aeroportos. Na América do Sul, o Brasil, a Colômbia e o Chile também ultrapassaram confortavelmente os seus números de visitantes pré-pandemia.
O panorama na Europa é mais de uma subida constante do que de uma explosão, mas há alguns verdadeiros destaques. A Noruega subiu 28%, a Sérvia 27%, a Dinamarca 22%, Portugal 20% e Espanha 16%, todos ultrapassando confortavelmente os seus números de visitantes pré-pandemia. A França e a Grécia também superaram os seus totais de 2019, embora de forma menos acentuada.
O Japão entra no top seis global, situando-se logo atrás da Colômbia e um pouco à frente do Chile. No entanto, quem tiver acompanhado as notícias sobre como a queda do iene tem impulsionado números recorde de visitantes não deve ficar muito surpreendido com este resultado.
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