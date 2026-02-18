“Are you ready?” Nove anos depois, a WWE está de regresso a Lisboa

A mais popular companhia de wrestling do mundo vai apresentar-se na MEO Arena a 3 de Junho, como parte da digressão europeia de Verão da empresa.

Nove anos depois da última passagem por Portugal, a maior companhia de wrestling do mundo, a WWE, vai regressar ao nosso país. O espectáculo – que faz parte da tour europeia desta empresa – acontecerá a 3 de Junho, uma quarta-feira, na MEO Arena. Apesar de ainda não estar confirmado o plantel de lutadores que marcará presença no evento, os actuais campeões em título, CM Punk, Drew McIntyre, Stephanie Vaquer, Jade Cargill ou The Usos, e estrelas como Cody Rhodes, Gunther, Sami Zayn e Liv Morgan farão parte desta digressão. A composição exacta do elenco para Lisboa deverá ser anunciada mais perto da data.

A WWE não organiza um espectáculo nas arenas portuguesas desde 2017, ano em que se instalou no Campo Pequeno. Antes disso, entre 2006 e 2012, promoveu vários eventos na actual MEO Arena, então conhecida como Pavilhão Atlântico.

A digressão europeia de Verão da WWE arranca no final de Maio e passa por Itália, Espanha, França, Portugal e Reino Unido. Um dos momentos centrais da tour será o “Clash in Italy”, marcado para 31 de Maio, na Inalpi Arena, em Turim, o primeiro evento especial da WWE realizado em território italiano. Nos dias anteriores e seguintes, a digressão inclui ainda transmissões do SmackDown em Barcelona e Bolonha, e do Raw em Turim, Paris e Londres. Todos estes espectáculos, em Portugal, são transmitidos em directo na Netflix.

O espectáculo em Lisboa acontecerá em formato de house show, ou seja, não é um evento televisionado e acontece num registo mais informal, uma vez que não conta para as narrativas dos programas de televisão.

Os interessados em garantir lugar na MEO Arena poderão registar-se para acesso a pré-venda através do site da WWE. As pré-vendas para a digressão europeia arrancam a 11 de Março e os bilhetes ficam disponíveis para o público em geral a partir de 13 de Março.

Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 3 Jun (Qua) 19.30

