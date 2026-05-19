Arrábida sem carros. Saiba quais são as regras para esta época balnear

As restrições rodoviárias no concelho de Setúbal estão de volta, mesmo a tempo da época balnear. A ideia é promover a preservação da natureza.

A Câmara Municipal de Setúbal aprovou novamente o Programa Arrábida sem Carros para a época balnear, que arranca a 4 de Junho e se prolonga até 15 de Setembro. A aposta continua a ser nas restrições à circulação automóvel e na promoção do transporte público e dos modos suaves, como bicicletas e trotinetas, em prol dos bens naturais e da biodiversidade do concelho, num território considerado particularmente sensível.

Segundo a autarquia, o modelo assenta em medidas de protecção civil, preservação ambiental e gestão da mobilidade, procurando responder aos elevados níveis de afluência registados durante os meses de Verão. O município sublinha que a Arrábida apresenta “uma multiplicidade de riscos naturais, mistos e tecnológicos”, tornando prioritária a implementação de um sistema que assegure a circulação de meios de emergência e socorro, ao mesmo tempo que combate o estacionamento abusivo e desordenado.

Entre os factores que justificam a continuação deste programa estão a instabilidade do maciço rochoso na Rua Círio da Arrábida, que mantém interdito o troço entre o túnel da Figueirinha e Galapos desde Fevereiro de 2023, e os estragos provocados pelo comboio de tempestades ocorrido no início deste ano, que obrigam agora à intervenção nos taludes e à supressão de uma das vias de acesso às praias de Albarquel e da Figueirinha.

Neste contexto, a circulação de viaturas particulares nos acessos às praias de Albarquel e da Figueirinha volta a estar proibida diariamente entre as 07.00 e as 20.00, a partir do cruzamento da Rua Amália Rodrigues com a Travessa da Rua da Saúde, junto à Saboaria. Apenas poderão circular transportes públicos, veículos autorizados e utilizadores abrangidos pelas excepções previstas.

O acesso será permitido a transportes colectivos regulares, táxis, TVDE em serviço, veículos de duas rodas, viaturas com dístico de deficiência, autoridades e meios de emergência, bem como modos suaves, como bicicletas, trotinetas e circulação pedonal. Estão igualmente abrangidos moradores, concessionários, fornecedores, operadores turísticos licenciados, trabalhadores de entidades instaladas na zona e detentores de amarrações na Gávea.

Já os acessos ao Portinho da Arrábida, Creiro e Galapos ficam condicionados no mesmo horário, entre as 07.00 e as 20.00, a partir do chamado “cruzamento do Pinheiro”, entre a ER379-1 e a Rua Círio da Arrábida. O troço poderá ser encerrado sempre que a capacidade do parque de estacionamento do Creiro e das bolsas autorizadas for atingida ou quando as autoridades considerarem existir risco para a segurança.

Caso seja necessário proceder ao corte da estrada, apenas poderão circular os veículos com livre-trânsito para acesso às praias de Galapos, Creiro e Portinho da Arrábida, de acordo com regras específicas para cada zona balnear. Os cartões de circulação e estacionamento autorizado deverão ser pedidos através de formulário disponível no portal do município ou pelo e-mail (praias@mun-setubal.pt).

Transporte público reforçado

No âmbito do programa, a Câmara Municipal de Setúbal também volta a apostar no reforço da oferta de transporte público como principal alternativa ao automóvel particular. Todas as carreiras mantêm integração no passe Navegante e haverá ligações entre Setúbal, Azeitão e as praias durante toda a época balnear.

Prevê-se ainda um aumento significativo da oferta de horários, aguardando ainda uma proposta final da TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa para possíveis reforços adicionais. As principais linhas em funcionamento são a 4470, entre Setúbal e a Praia do Creiro, via Azeitão; a 4471, circular da Praia de Albarquel; a 4474, entre Setúbal e a Praia da Figueirinha; e a 4477, Vaivém Arrábida, entre o Creiro e Galapos.

A linha 4470 terá 20 circulações diárias, dez em cada sentido, com um percurso aproximado de uma hora. Já a linha 4471 funcionará em sistema de vaivém entre as 09h00 e as 20h00, com frequência de 30 minutos durante a semana e de 20 minutos aos fins de semana. Por sua vez, a linha 4474, que liga Setúbal à Praia da Figueirinha, será fortemente reforçada durante os meses de Verão, chegando a operar com frequências de 10 em 10 minutos nos períodos de maior procura aos fins de semana. Além disso, entre o Creiro e Galapos, o Vaivém Arrábida assegura ligações a cada 30 minutos, entre as 08.30 e as 20.00.

Para incentivar a utilização do transporte público, a autarquia disponibiliza ainda parques gratuitos na cidade de Setúbal e em Azeitão, com ligação directa às carreiras de acesso às praias, incluindo o parque do Alegro Setúbal, o terminal da Várzea e uma bolsa com cerca de 200 lugares junto ao Mercado Mensal de Azeitão.

Já a bolsa de estacionamento da Praia da Figueirinha ficará reservada apenas a funcionários das concessões balneares, veículos de duas rodas e viaturas com dístico de deficiência, até ao limite dos lugares disponíveis, enquanto o Parque do Creiro, gerido pela Associação Baía de Setúbal, terá cerca de 140 lugares e funcionará com tarifas de cinco euros para entradas até às 13.00 e de três euros a partir desse horário.

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