A Junta de Freguesia vai pôr Arroios a Ler. A nova Semana do Livro arranca a 23 de Abril, Dia do Livro, e termina a 26, assinalando também o Dia da Liberdade, a 25. A programação reúne lançamentos, conversas, oficinas e momentos musicais em diferentes livrarias da freguesia. A ideia é promover o acesso à leitura, a circulação pedonal e a valorização do comércio local, ao mesmo tempo que se incentiva o encontro e a participação no espaço público.

Durante quatro dias, as livrarias Greta, It’s a Book, STET Livros e Fotografia, Piena, Sistema Solar, Fonsecas e XYZ Books são palco desta iniciativa, que inclui um Passaporte Literário de Arroios. “Em cada espaço, é possível recolher um carimbo, que dá acesso a um desconto de 10% na livraria seguinte, promovendo a circulação entre espaços e o contacto com diferentes projectos editoriais”, lê-se em comunicado da Junta de Freguesia de Arroios.

Entre a programação, disponível para consulta no site da Junta, destaca-se, por exemplo, o lançamento de Cadelas Vadias, da autora mexicana Dahlia de la Cerda, que estará presente na livraria Greta a 26 de Abril, às 17.00. Mas é também de assinalar as propostas pensadas para a véspera do 25 de Abril.

Na Piena Libreria, está marcado um DJ set da Rádio Olisipo na Piena Libreria para o dia 24 de Abril, das 18.30 às 21.30. Já na STET, no mesmo dia, também a partir das 18.30, propõe-se uma conversa sobre o livro Portugal Ano Zero, que revisita livros de fotografias da Revolução, com Emília Tavares e Ivo Braz. Depois, se for dos que se prepara só no dia, a It’s a Book vai dinamizar uma oficina de bandeiras, com Madalena Matoso e o colectivo Lavandaria, no próprio 25 de Abril, das 10.00 às 12.30.

Arroios, vários locais. 23-26 Abr, vários horários. Entrada livre

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