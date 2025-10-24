Arte fresca e antiguidades cheias de charme. Vem aí a Feira de Outono

De 12 a 16 de Novembro, a Sociedade Nacional de Belas Artes enche-se de arte, joalharia, cerâmica e design. À 6.ª edição, a Feira de Outono conta com 17 expositores.

Durante cinco dias, a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) volta a acolher a Feira de Outono, evento organizado pela Associação Portuguesa dos Antiquiários (APA) e que chega este ano à 6.ª edição. Com 17 expositores, o maior número de sempre, esta feira anual reúne mobiliário histórico e moderno, pintura, porcelanas, jóias, pratas, cerâmicas, arte asiática, arte tribal, imaginária religiosa e design debaixo do mesmo tecto.

"Desde a sua criação, a Feira de Outono tem vindo a consolidar uma proposta única: promover o contacto directo entre antiquários e visitantes, num ambiente intimista, acessível e central. A feira distingue-se pela sua curadoria rigorosa, pela qualidade das peças apresentadas e pela diversidade artística, que permite o diálogo entre o antigo e o contemporâneo", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa.

A atestar o valor das peças reunidas está uma "equipa de peritagem independente", assinala a organização, "composta por especialistas de museus e instituições culturais".

Entre os antiquários e galerias presentes nesta edição estão o Atelier Daciano da Costa, a Galeria Bessa Pereira e a Galeria de São Mamede, a J. Baptista e a Objectismo.

Rua Barata Salgueiro, 36 (Avenida). Qua-Sáb 15.00-22.00, Dom 15.00-19.00. 12€ (bilhete duplo 20€)

