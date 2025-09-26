Artistas Unidos têm nova casa em Marvila. Primeiro espectáculo é em Outubro

Contrato de cedência do espaço foi assinado esta sexta-feira, por dez anos, e põe fim à incerteza sobre a companhia depois da saída do Teatro da Politécnica, em Julho de 2024.

É um momento de alívio para a companhia de teatro fundada em 1995 por Jorge Silva Melo. Os Artistas Unidos assinaram esta sexta-feira, dia 26 de Setembro, um contrato que firma a atribuição de um armazém em Marvila com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), depois de meses de incerteza quanto ao futuro, na sequência do despejo das antigas instalações do Teatro da Politécnica, em Julho de 2024.

"Há muito trabalho pela frente, de adaptação, de alteração e de equipamento do espaço. Este trabalho vai ser lento, mas estamos a fazer tudo para no dia 9 de Outubro estrearmos uma peça que estamos a preparar, Jantar, de Moira Buffini", avança João Meireles, da companhia, à Time Out.

A nova casa dos Artistas Unidos fica no número 37 da Rua do Açúcar, na freguesia de Marvila, e foi até há pouco tempo o armazém onde o cineasta (entretanto falecido) António da Cunha Telles guardava o seu espólio. "Trata-se de um armazém amplo, com potencial para acolher duas salas de espectáculo, o que permitirá uma programação cultural mais diversificada e a colaboração com outras estruturas artísticas", informa a CML em comunicado.

O espaço de Marvila terá sido sugerido pela primeira vez à companhia de teatro em Setembro do ano passado, pela directora municipal de Cultura, Laurentina Pereira, de acordo com o Observador. A assinatura desta sexta-feira é o "culminar de um processo de procura" e "um primeiro degrau" de um trajecto de "propósito e ambição", descreve João Meireles. Em cima da mesa chegou a estar a hipótese de os Artistas Unidos se instalarem no edifício de A Capital, no Bairro Alto, proposta da Câmara que se verificou inviável tanto do ponto de vista técnico como do investimento que seria necessário realizar para adaptar o espaço.

Em Marvila, "começa agora o trabalho", braçal, intelectual e de também de um reinício de correntes de público, numa zona da cidade com carências em termos de mobilidade, mas "com óptimos vizinhos", como a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (mesmo ao lado) ou o Teatro Meridional.

