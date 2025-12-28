As atracções turísticas europeias "pindéricas" que os viajantes são aconselhados a evitar em 2026

De Verona a Paris, estes são os pontos turísticos que deve evitar a todo o custo, diz o Telegraph.

Há qualquer coisa de ligeiramente humilhante em ser turista. Por muito respeitoso e cool que tente ser, vai acabar sempre por passar algum tempo em sítios onde os locais não seriam apanhados nem mortos – e está tudo bem. Algumas atracções turísticas valem a pena, mesmo com multidões de gente a andar devagar e de câmaras em punho; mas outras são, por falta de melhor palavra, um completo fiasco. Mas como é que um turista consegue saber quais são quais antes de visitar? Entra em cena o Telegraph.

A equipa de viagens do jornal britânico reuniu uma lista das "atracções mais piro­sas" da Europa, e aconselha a evitá-las a todo o custo. Para entrar nesta lista, um destino não pode ser horrível; tem, isso sim, de ser aborrecido, sobrevalorizado e não oferecer qualquer visão sobre a verdadeira cultura local.

Então, que atracções deve riscar da sua lista de 2026? Em primeiro lugar, a varanda de Julieta, em Verona.

É verdade: este ponto turístico não tem nada a ver com Shakespeare nem com os seus seguidores. Na realidade, foi construído mais de 300 anos depois da morte do escritor. É apenas uma varanda, como tantas outras, com a diferença de que agora é preciso pagar 12€ para a ver. Se for um grande fã de Romeu e Julieta, talvez pense que o preço compensa pela fotografia, mas é fácil perceber porque é que esta atracção lidera a lista das mais "pindéricas" da Europa.

Em segundo lugar surge Leicester Square, em Londres. Pode argumentar-se que este local é menos uma atracção e mais um sítio-onde-há-muitas-coisas-famosas, mas, de qualquer forma, é sem dúvida um dos lugares mais stressantes para se estar na capital de Inglaterra. Como escreve Rob Crossan, do Telegraph, é como "Las Vegas… se fosse gerida por Michael O’Leary".

A Lagoa Azul, na Islândia, ficou na terceira posição cdos locais mais desapontantes da Europa. Segundo Crossan, este não é o spa nórdico de sonho que se possa imaginar, mas antes um sítio com "a atmosfera de uma sala de embarque de aeroporto mergulhada em água suja". O jornalista descreve-o como uma "sopa humana", o que definitivamente não é o ambiente ideal para uma tarde relaxante.

As atracções turísticas mais decepcionantes da Europa

Estas são as atracções mais pirosas do continente, que deve mesmo evitar, segundo o Telegraph:

Varanda de Julieta, Verona

Leicester Square, Londres

Lagoa Azul, Islândia

Pedra de Blarney, Irlanda

Reeperbahn, Hamburgo

Manneken Pis, Bruxelas

Mona Lisa, Paris

Passeio de gôndola, Veneza

Pequena Sereia, Copenhaga

John O’Groats, Escócia

