As atracções turísticas europeias "pindéricas" que os viajantes são aconselhados a evitar em 2026

Há qualquer coisa de ligeiramente humilhante em ser turista. Por muito respeitoso e cool que tente ser, vai acabar sempre por passar algum tempo em sítios onde os locais não seriam apanhados nem mortos – e está tudo bem. Algumas atracções turísticas valem a pena, mesmo com multidões de gente a andar devagar e de câmaras em punho; mas outras são, por falta de melhor palavra, um completo fiasco. Mas como é que um turista consegue saber quais são quais antes de visitar? Entra em cena o Telegraph.
A equipa de viagens do jornal britânico reuniu uma lista das "atracções mais pirosas" da Europa, e aconselha a evitá-las a todo o custo. Para entrar nesta lista, um destino não pode ser horrível; tem, isso sim, de ser aborrecido, sobrevalorizado e não oferecer qualquer visão sobre a verdadeira cultura local.
Então, que atracções deve riscar da sua lista de 2026? Em primeiro lugar, a varanda de Julieta, em Verona.
É verdade: este ponto turístico não tem nada a ver com Shakespeare nem com os seus seguidores. Na realidade, foi construído mais de 300 anos depois da morte do escritor. É apenas uma varanda, como tantas outras, com a diferença de que agora é preciso pagar 12€ para a ver. Se for um grande fã de Romeu e Julieta, talvez pense que o preço compensa pela fotografia, mas é fácil perceber porque é que esta atracção lidera a lista das mais "pindéricas" da Europa.
Em segundo lugar surge Leicester Square, em Londres. Pode argumentar-se que este local é menos uma atracção e mais um sítio-onde-há-muitas-coisas-famosas, mas, de qualquer forma, é sem dúvida um dos lugares mais stressantes para se estar na capital de Inglaterra. Como escreve Rob Crossan, do Telegraph, é como "Las Vegas… se fosse gerida por Michael O’Leary".
A Lagoa Azul, na Islândia, ficou na terceira posição cdos locais mais desapontantes da Europa. Segundo Crossan, este não é o spa nórdico de sonho que se possa imaginar, mas antes um sítio com "a atmosfera de uma sala de embarque de aeroporto mergulhada em água suja". O jornalista descreve-o como uma "sopa humana", o que definitivamente não é o ambiente ideal para uma tarde relaxante.
As atracções turísticas mais decepcionantes da Europa
Estas são as atracções mais pirosas do continente, que deve mesmo evitar, segundo o Telegraph:
-
Varanda de Julieta, Verona
-
Leicester Square, Londres
-
Lagoa Azul, Islândia
-
Pedra de Blarney, Irlanda
-
Reeperbahn, Hamburgo
-
Manneken Pis, Bruxelas
-
Mona Lisa, Paris
-
Passeio de gôndola, Veneza
-
Pequena Sereia, Copenhaga
-
John O’Groats, Escócia
