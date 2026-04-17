As críticas à terceira temporada de ‘Euphoria’ estão aí – e dizem todas o mesmo

A série da HBO está finalmente de volta com Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e companhia – mas será que é boa?

O criador de Euphoria, Sam Levinson, está de volta à HBO para uma terceira – e provavelmente última – temporada do seu aclamado, cru e premiado sucesso televisivo, que tão bem capta o zeitgeist.

De volta estão também todos os elementos do elenco cujas carreiras atingiram a velocidade da luz desde que apareceram pela primeira vez na primeira temporada, em 2019. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e, em menor grau, Hunter Schafer, tornaram-se nomes amplamente conhecidos desde então.

Isso faz com que esta terceira temporada seja uma das maiores concentrações de talento de primeira linha a agraciar o pequeno ecrã nos últimos anos.

O que não garante que a série cumpra as altíssimas expectativas dos “Euphoristas”, todos a torcer para ver este drama sobre drogas de jovens na casa nos vinte anos – a série mais vista da HBO desde A Guerra dos Tronos – a manter o nível para uma última temporada.

Como são as críticas à terceira temporada de Euphoria?

É justo dizer que as críticas não têm sido meigas até agora.

HBO Zendaya em ‘Euphoria’

“Um desastre desequilibrado” é o veredicto do New York Post. O tablóide norte-americano descreve a terceira temporada como uma “descarrilada montanha-russa de insanidade”, sublinhando que esta parece o “um cruzamento entre Breaking Bad os Looney Tunes”.

“Sacrifica a profundidade pelo absurdo. Para Zendaya, Elordi e Sweeney, Euphoria lançou-os para o estrelato e, agora, trouxe-os de volta para material que não está à altura dos seus talentos.”

“A terceira temporada de Euphoria é televisão sombria que parece determinada a chocar-nos só porque sim”, concorda o The Guardian. “Se o elenco parecia desesperado para despachar o assunto, bem, agora sabemos porquê.”

“Levinson tornou-se um pervertido total – e, talvez pela primeira vez, a série não é boa o suficiente para o atenuar”, corrobora o The Telegraph.

A The Hollywood Reporter focou-se nos pontos positivos – ou no ponto positivo –, que é mais uma prestação estelar de Zendaya como a perturbada Rue. “O Monte Rushmore de anti-heróis e anti-heroínas da televisão está lotado”, nota o seu crítico, “e se a Rue de Zendaya não está esculpida no pico principal, está num lugar imediatamente adjacente”.

“Isto é Levinson a pôr em acção a ideologia que partilhou na sua bomba de 2018, Assassination Nation – que tudo isto se resume a pouco mais do que umas risadas (lulz)”, escreve a Vulture.

Quem faz parte do elenco da terceira temporada de Euphoria?

A vencedora de um Emmy Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, o nomeado para um Globo de Ouro Jacob Elordi, a nomeada para um Emmy Sydney Sweeney, Martha Kelly, Chloe Cherry e Adewale Akinnuoye-Agbaje, e ainda Colman Domingo e as novas estrelas convidadas, Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten e Asante Blackk.

Há um trailer?

Claro que sim, veja-o abaixo.

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