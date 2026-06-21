Com base em dados de uma plataforma de viagens, estes são os destinos que atraem a maior proporção de pessoas em aventuras independentes.

Percorrer o mundo por sua conta é uma forma libertadora de viajar, e há muitos lugares que não são apenas divertidos, mas também seguros para explorar a solo.

A Time Out actualizou recentemente a sua lista dos melhores destinos para mulheres que viajam sozinhas, mas a GuruWalk também acaba de revelar uma lista das melhores cidades que estão preparadas para uma exploração independente.

A plataforma de reservas de visitas guiadas analisou as marcações feitas ao longo dos últimos 12 meses e decifrou quais das suas 150 cidades mais populares receberam a maior proporção de viajantes a solo.

No topo da lista? Está Toronto, a maior cidade do Canadá, onde mais de metade dos viajantes que reservaram uma visita guiada a pé através da GuruWalk o fizeram a solo – 50,5%, para sermos exactos.

Fotografia: By Erman Gunes / Shutterstock Yonge-Dundas Square, Toronto

Mas será que estamos assim tão surpreendidos? Esta é uma das cidades mais diversas do planeta, e o seu Distillery District (classificado pela UNESCO), a monumental Galeria de Arte do Ontário (um dos maiores museus da América do Norte) e as suas muitas praias e ilhas são apenas o começo de uma longa lista de coisas amigas dos viajantes a solo para fazer em Toronto.

Em segundo lugar, onde 50% das visitas reservadas foram para viajantes independentes, ficou Santa Ana, em El Salvador. É a segunda maior cidade do país, pontilhada por belas catedrais neogóticas, mas que também funciona como um excelente ponto de partida para visitar ruínas maias como El Tazumal ou o Lago Coatepeque.

A terceira posição? Essa foi para São Paulo, no Brasil, onde 49,5% dos viajantes que reservaram um passeio o fizeram a solo. O quarto lugar foi conquistado por Taipé, e o top cinco ficou completo com Kuala Lumpur. Abaixo, pode ver o top 10 na íntegra.

As melhores cidades do mundo para viajantes a solo

Toronto, Canadá Santa Ana, El Salvador São Paulo, Brasil Taipé, Taiwan Kuala Lumpur, Malásia La Paz, Bolívia Hong Kong Escópia, Macedónia do Norte Singapura Belgrado, Sérvia

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