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As melhores cidades do mundo para viajantes a solo

Com base em dados de uma plataforma de viagens, estes são os destinos que atraem a maior proporção de pessoas em aventuras independentes.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Toronto
Photograph: V. Ben / Shutterstock.com | Toronto
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Percorrer o mundo por sua conta é uma forma libertadora de viajar, e há muitos lugares que não são apenas divertidos, mas também seguros para explorar a solo.

A Time Out actualizou recentemente a sua lista dos melhores destinos para mulheres que viajam sozinhas, mas a GuruWalk também acaba de revelar uma lista das melhores cidades que estão preparadas para uma exploração independente.

A plataforma de reservas de visitas guiadas analisou as marcações feitas ao longo dos últimos 12 meses e decifrou quais das suas 150 cidades mais populares receberam a maior proporção de viajantes a solo.

No topo da lista? Está Toronto, a maior cidade do Canadá, onde mais de metade dos viajantes que reservaram uma visita guiada a pé através da GuruWalk o fizeram a solo – 50,5%, para sermos exactos.

Yonge-Dundas Square is a public square at the southeast corner of the intersection of Yonge Street and Dundas Street East. Toronto, Canada - April 30, 2024.
Fotografia: By Erman Gunes / ShutterstockYonge-Dundas Square, Toronto

Mas será que estamos assim tão surpreendidos? Esta é uma das cidades mais diversas do planeta, e o seu Distillery District (classificado pela UNESCO), a monumental Galeria de Arte do Ontário (um dos maiores museus da América do Norte) e as suas muitas praias e ilhas são apenas o começo de uma longa lista de coisas amigas dos viajantes a solo para fazer em Toronto.

Em segundo lugar, onde 50% das visitas reservadas foram para viajantes independentes, ficou Santa Ana, em El Salvador. É a segunda maior cidade do país, pontilhada por belas catedrais neogóticas, mas que também funciona como um excelente ponto de partida para visitar ruínas maias como El Tazumal ou o Lago Coatepeque.

A terceira posição? Essa foi para São Paulo, no Brasil, onde 49,5% dos viajantes que reservaram um passeio o fizeram a solo. O quarto lugar foi conquistado por Taipé, e o top cinco ficou completo com Kuala Lumpur. Abaixo, pode ver o top 10 na íntegra.

As melhores cidades do mundo para viajantes a solo

  1. Toronto, Canadá
  2. Santa Ana, El Salvador
  3. São Paulo, Brasil
  4. Taipé, Taiwan
  5. Kuala Lumpur, Malásia
  6. La Paz, Bolívia
  7. Hong Kong
  8. Escópia, Macedónia do Norte
  9. Singapura
  10. Belgrado, Sérvia

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