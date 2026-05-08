‘As Ovelhas Detectives’: o rebanho investiga o assassínio do seu pastor

A literatura policial já nos deu todo o tipo de detectives, policiais e particulares, mas nunca animais. Muito menos ovelhas. Isto até que, em 2005, a escritora policial alemã Leonie Swann publicou um livro chamado Three Bags Full: A Sheep Detective Story (título inglês, Glennkill: Ein Schafskrimi no original germânico). A história passa-se em Glennkill, na Irlanda, onde um pastor chamado George Glenn tem o hábito de ler livros todas as noites às ovelhas do seu rebanho. Um dia, George é encontrado assassinado e as ovelhas decidem investigar por conta própria e encontrar o criminoso. Os animais percebem o que os humanos dizem (até mesmo George o ignorava), mas não conseguem comunicar com eles, o que, naturalmente, complica a sua acção detectivesca. (Pormenor saboroso: uma das ovelhas chama-se Miss Maple, em homenagem à idosa mas argutíssima detective amadora criada por Agatha Christie).

O livro foi um sucesso doméstico e internacional, tendo sido traduzido em 30 línguas até agora (embora ainda não para português). Em 2010, Swann escreveu uma continuação, Garou, publicada o ano passado em inglês com o título Big Bad Wool. A veterana produtora americana Lindsay Doran leu o primeiro livro pouco depois de ter sido traduzido em inglês, gostou muito e passou-o ao argumentista e realizador Craig Mazin (A Ressaca Parte II, Chernobyl) para o transformar num guião. No entanto, Doran apenas conseguiu adquirir os direitos para cinema de Three Bags Full: A Sheep Detective Story vários anos depois, e só então Mazin assinou a versão definitiva do argumento. (Em 2006, uma produtora de animação alemã tinha tentado transformar o livro numa longa-metragem animada, mas entretanto faliu, tendo fechado em 2010).

Uma vez garantidos aqueles, a produção pôde avançar, tendo-se Lindsay Doran associado, para concretizar o projecto com toda a segurança, a dois dos maiores e mais distintos produtores britânicos, Tim Bevan e Eric Fellner, da Working Title Films, responsáveis por fitas como Quatro Casamentos e um Funeral, Notting Hill, Fargo, Billy Elliot, O Diário de Bridget Jones, O Grande Lebowski ou Frost/Nixon, entre muitas outras. Kyle Balda, criador e co-realizador dos filmes de animação de Os Mínimos e de Gru, o Maldisposto, assumiu a realização de As Ovelhas Detectives, que harmoniza animação digital com ambientes reais e actores de carne e osso, e dispôs de um mais que confortável orçamento de 75 milhões de libras.

Amazon MGM Studios As Ovelhas Detectives

A história foi transferida para Inglaterra, com as filmagens a decorrer em vários locais do interior do país e nos Estúdios de Shepperton. Os efeitos digitais foram garantidos por dois estúdios especializados. O enredo original sofreu algumas alterações de pormenor (George agora lê apenas livros policiais às suas ovelhas), para o tornar um pouco mais “family friendly”, mas As Ovelhas Detectives é, no geral, fiel às suas linhas de narração, mantendo-se a ideia essencial: um rebanho de ovelhas investiga o assassínio do seu pastor, perante a escassa competência da polícia local, que ficou a coçar a cabeça face ao caso.

O elenco do filme conta com as presenças, e com as vozes, de Hugh Jackman (que faz George, o pastor), Emma Thompson (Lydia, a advogada de George) e, nas ovelhas, Patrick Stewart (que volta aqui a contracenar com Jackman após os filmes da série X-Men, embora a sua interpretação seja apenas vocal), Julia-Louis Dreyfus, Bryan Cranston, Regina Hall, Chris O’Dowd ou Bella Ramsay. Um crítico americano escreveu que As Ovelhas Detectives “parece um episódio de Crime, Disse Ela – se Jessica Fletcher fosse uma ovelha em vez de Angela Lansbury”. Se a fita for o sucesso de bilheteira que os produtores antecipam (as críticas americanas e britânicas têm sido muito positivas), podemos decerto esperar um novo filme a partir do segundo livro das investigações do rebanho que adora intrigas policiais.

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