As sirenes vão soar em Lisboa, mas é apenas um exercício de alerta

Exercício do Exército Português integra acção de sensibilização para o risco de tsunami em Lisboa. Sinal sonoro será accionado pelas 13.00 junto ao Padrão dos Descobrimentos.

O Exército Português vai testar a reacção dos sistemas de Lisboa a um "sismo de grande magnitude". A operação, chamada Fénix 25, vai envolver mais de 300 profissionais e 100 viaturas durante esta semana, com os objectivos de treinar a capacidade de resposta das diferentes valências militares, padronizar procedimentos e validar "critérios de interoperabilidade", de acordo com a agência Lusa.

Enquadrado no exercício, em Belém, pelas 13.00, vai fazer-se ouvir a sirene de alerta de tsunami, a partir do sistema instalado na zona do Padrão dos Descobrimentos.

Este é "o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência", a ter lugar na região de Lisboa, até sexta-feira, dia 21.

