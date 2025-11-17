Lisboa

As sirenes vão soar em Lisboa, mas é apenas um exercício de alerta

Exercício do Exército Português integra acção de sensibilização para o risco de tsunami em Lisboa. Sinal sonoro será accionado pelas 13.00 junto ao Padrão dos Descobrimentos.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Ponto de encontro em caso de tsunami, no Rossio
Francisco Romão Pereira | Ponto de encontro em caso de tsunami, no Rossio
O Exército Português vai testar a reacção dos sistemas de Lisboa a um "sismo de grande magnitude". A operação, chamada Fénix 25, vai envolver mais de 300 profissionais e 100 viaturas durante esta semana, com os objectivos de treinar a capacidade de resposta das diferentes valências militares, padronizar procedimentos e validar "critérios de interoperabilidade", de acordo com a agência Lusa.

Enquadrado no exercício, em Belém, pelas 13.00, vai fazer-se ouvir a sirene de alerta de tsunami, a partir do sistema instalado na zona do Padrão dos Descobrimentos.  

Este é "o maior exercício nacional no âmbito do Apoio Militar de Emergência", a ter lugar na região de Lisboa, até sexta-feira, dia 21.

