A programação arranca em Maio e volta a juntar artistas internacionais e DJs nacionais em festas gratuitas ao fim da tarde.

Há mais de dez anos a levar música a Lisboa, a promotora Assemble Music vai celebrar 11 anos de actividade com o que melhor sabe fazer: grandes festas. A temporada de 2026 da Assembling decorre entre Maio e Setembro, com uma festa gratuita por mês na LX Factory, sempre entre as 16.00 e as 23.00. A programação internacional anunciada inclui nomes como Aubrey, Lowtec, Roger 23, XDB, Eduardo de la Calle, Reedale Rise e Lerosa.

A Assembling nasceu em 2015 com vontade de criar festas diurnas, ao ar livre, com entrada livre e uma programação centrada na música electrónica nacional e internacional. Mais de uma década depois, e com mais de 50 eventos realizados, a iniciativa continua a apostar no mesmo formato.

As datas já confirmadas são 21 de Maio, 25 de Junho, 16 de Julho, 6 de Agosto e 10 de Setembro, sempre quintas-feiras. A primeira edição da temporada acontece a 21 de Maio e terá como cabeça de cartaz Aubrey, nome histórico da cena electrónica britânica ligado ao house, techno e acid house desde o início dos anos 90. O produtor, cujo nome verdadeiro é Allen Saei, fundou a editora Solid Groove Records e passou por clubes e raves marcantes do Reino Unido, ao lado de figuras como Carl Cox e Pete Tong.

O alinhamento da Assembling inclui ainda os portugueses Ze Salvador, Solid-Funk e MARY-B.

Rua Rodrigues de Faria, 103 (Alcântara). 21 Mai, 25 Jun, 16 Jul, 6 Ago e 10 Set. Entrada Livre

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