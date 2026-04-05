Atravessei a pé o “Parque Jurássico” da Europa. Foi mágico, mesmo à chuva

O trilho GR-131 atravessa as sete ilhas das Canárias, mas os 50 quilómetros em La Gomera, de natureza intocada, são um verdadeiro retrato da vida local.

Embora a fama das Canárias como destino de sol de Inverno venha de longe, há um outro lado para explorar neste arquipélago espanhol: um mundo de trilhos de caminhada incríveis, que cruzam paisagens vulcânicas e florestas subtropicais de nevoeiro.

O grande protagonista desses trilhos é o GR-131. O Gran Recorrido, ou “grande percurso”, é uma rota de 560 quilómetros que atravessa as sete ilhas, e eu estou a percorrer um troço em La Gomera, uma das menos visitadas (e injustamente subvalorizadas).

Temos apenas cinco dias, por isso o plano é intenso. Num dia, vamos caminhar 25 quilómetros desde a cidade portuária de San Sebastián até Chipude; noutro, 15 quilómetros entre Chipude e Vallehermoso. No último dia completo, fazemos um percurso entre Vallehermoso e a praia, já em parte do GR-132, que contorna a ilha em vez de a atravessar. Os outros dois dias são de viagem.

Fotografia: Fin Grover

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Mas há um contratempo. De madrugada, pouco antes de começarmos, acordo com uma gastroenterite. Consigo dormir algumas horas e recuperar do pior, mas já é tarde para arrancar. Com pena minha, apanhamos o autocarro até Chipude.

Fotografia: Fin Grover

Ainda assim, a frustração dissipa-se enquanto vemos a paisagem mudar à medida que subimos pelas montanhas. E a viagem de 45 minutos dá-me tempo para recuperar alguma energia, por isso, mal chegamos e deixamos as malas no único hotel da vila, o Sonia, saímos logo.

Escolhemos um percurso circular de 15 quilómetros, que passa pelo Parque Nacional de Garajonay e chega ao Alto de Garajonay, o ponto mais alto da ilha.

Fotografia: Fin Grover

As casas e as estradas desaparecem rapidamente, dando lugar a paisagens ondulantes: montanhas e vales que criam microclimas, onde em minutos se passa de céu azul e sol para um nevoeiro denso que envolve o trilho. A única companhia é um gato ruivo, que caminha connosco durante 20 minutos, saltando entre rochas e esperando por nós enquanto avançamos com menos elegância.

Depois de quatro horas a andar e de um duche quente, jantamos cedo no restaurante do hotel. Sonia, que gere o espaço, pode ser uma mulher pequena mas é incansável, e está sempre com um sorriso. Comemos sopa e pão, batatas das Canárias com mojo (molhos de ervas, óleo e especiarias) e um prato generoso de massa. As sobras ficam guardadas em caixas para o almoço do dia seguinte, e adormecemos embalados pelos hidratos.

Fotografia: Fin Grover

No dia seguinte, fazemos o percurso entre Chipude e Vallehermoso. Apesar do clima subtropical das Canárias, que costuma garantir boas condições durante todo o ano, o tempo não ajuda. Está muito húmido e surpreendentemente frio, mas acaba por ser uma bênção disfarçada. As subidas e descidas íngremes, combinadas com pedras escorregadias, obrigam-nos a abrandar e a absorver melhor a paisagem. A chuva leve intensifica tudo: os verdes ficam mais vivos e o ar húmido refresca-nos.

Fotografia: Fin Grover

Fotografia: Fin Grover

Grande parte do percurso atravessa florestas de loureiros, densas e húmidas, cobertas de musgo e líquenes. As copas das árvores protegem-nos da chuva, e fazemos uma pausa merecida para comer.

O trilho está muito bem assinalado: marcas vermelhas e brancas pintadas em árvores e rochas a cada 100 metros, e sinais a cada quilómetro indicam o que falta.

Fotografia: Fin Grover

Antes da descida para Vallehermoso, percebe-se de onde vem o nome: casas coloridas agrupadas num vale verde, rodeadas por montanhas imponentes.

Fotografia: Fin Grover

No último dia de caminhada, fazemos um percurso circular de 17 quilómetros que coincide em parte com o GR-132, descendo até à praia e depois subindo novamente para a montanha, deixando o mar para trás.

Fotografia: Fin Grover

Depois de uma subida dura e interminável, entramos nas nuvens. O ar está saturado de humidade, criando um nevoeiro total. Com o solo de argila vermelha, parece outro planeta. Encontramos uma igreja e uma casa com um pequeno quintal cheio de galinhas, um galo e vários gatos.

Fotografia: Fin Grover

A última noite é dedicada à comida local. Apesar de seguirmos uma dieta plant-based, há muitas opções: pimentos padrón, dois tipos de cogumelos e muitas batatas fritas. Provamos escaldón de gofio e beringelas com mel de palma, tudo acompanhado por vinho tinto.

Fotografia: Fin Grover

La Gomera, conhecida como “Ilha Mágica” ou “Ilha Verde”, é uma das três Canárias menos exploradas, juntamente com La Graciosa e El Hierro. Apesar de ficar a uma curta viagem de ferry de Tenerife, a maior e mais turística ilha do arquipélago, mantém uma beleza selvagem e tranquila graças à ausência de voos internacionais directos.

Por isso, não há aqui hotéis gigantes nem praias saturadas. Há antes um paraíso para caminhantes: ravinas vulcânicas profundas, picos escarpados e alojamentos que vão de boutiques coloniais a bungalows.

Dicas para fazer o GR-131 em La Gomera

Reserve voo para Tenerife Sul;

Apanhe o ferry para San Sebastián com a Fred Olsen Express ou a Armas. Fica mais barato reservar com antecedência. Atenção: é preciso comprar bilhete de não residente nas Canárias.

As opções de alojamento são limitadas, já que a ilha não é muito turística. Para além do Hotel Sonia em Chipude, usamos o Booking.com para encontrar apartamentos em San Sebastián e Vallehermoso.

Leve roupa por camadas, incluindo impermeável. O tempo muda rápido. Mas leve apenas o essencial: cada par extra de meias pesa quando falta o ar.

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