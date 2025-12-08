‘Avatar: Fogo e Cinzas’: uma nova ameaça no planeta Pandora

Está na hora de ver o terceiro dos cinco filmes ‘Avatar’, a saga de ficção científica de James Cameron, iniciada em 2009. A família de Jake e Neytiri enfrenta agora o belicoso Povo das Cinzas e a sua líder, a implacável Varang.

James Cameron não faz a coisa por menos. Depois do seu Titanic (1997) se ter tornado no filme mais rentável de todos os tempos e batido o recorde de Óscares ganhos, com 11 (empatado com Ben-Hur, realizado por William Wyler em 1959), voltou a bater um recorde com a ficção científica Avatar (2009), que se tornou no novo filme mais lucrativo de sempre, com 2,9 mil milhões de dólares de receitas. Mas Cameron não queria ficar-se só por um filme. Avatar é uma saga de cinco títulos, passada no planeta Pandora, situado em Alfa do Centauro, habitado pela espécie humanóide dos Na’avi, que reagem à chegada de humanos que vêm explorar um raro e precioso mineral. A sua presença ameaça o equilíbrio ecológico e a própria existência dos Na’avi. A fita ganhou três Óscares.

Em 2022, James Cameron estreou o segundo filme desta epopeia interplanetária, Avatar: O Reino da Água (vencedor de um Óscar), que funciona também como um laboratório de tecnologia e de efeitos especiais, como o grafismo computacional em 3D ou as técnicas de motion capture. O realizador faz também questão de estrear o filme em vários formatos: tradicional, 3D (dividido em RealD 3D, Dolby 3D, XpanD 3D e IMAX 3D) e também 4D, este em cinemas muito seleccionados. Segundo Cameron, as quatro continuações do Avatar original são “extensões naturais de todos os temas, das personagens, e das implicações espirituais daquele”. Ao mesmo tempo que vão desenvolvendo novas tecnologias cinematográficas, bem como acumulando lucros astronómicos ao nível mundial.

Depois de Avatar: Fogo e Cinzas, o terceiro título da série, que chega aos cinemas no próximo dia 17 de Dezembro e é sem dúvida o grande filme da quadra natalícia este ano, virão, em 2029, Avatar 4 (título provisório), cujas filmagens já arrancaram há algum tempo, não havendo detalhes sobre o seu enredo; e em 2031, Avatar 5, que poderá vir a chamar-se The Quest for Eywa, segundo declarou James Cameron ao programa Entertainment Tonight. Por seu lado, o produtor Jon Landau fez saber que a história deste derradeiro filme terá lugar parcialmente no planeta Terra. Todos os filmes de Avatar estreiam no mês de Dezembro, para capitalizar comercialmente no tempo das festas.

20th Century Studios Avatar: Fogo e Cinzas

20th Century Studios Oona Chaplin em ‘Avatar: Fogo e Cinzas’

Se a história de Avatar: O Reino da Água se passava no ambiente aquático próprio à tribo dos Metkayina, Avatar: Fogo e Cinzas faz entrar em cena uma outra tribo Na’vi, os Mangkwan, conhecidos como Povo das Cinzas, e que são belicosos e liderados pela temível Varang. E os Mangkwan aliam-se com o “recombinante” coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), o grande inimigo do herói, Jake Sully (Sam Worthington) e da sua mulher Na’avi, Neytiri (Zoe Saldaña). Como frisou James Cameron, Avatar: Fogo e Cinzas vem mostrar que, tal como acontece com os humanos, “há também bons e maus Na’avi, e isto sem que o filme caia num simplismo a preto e branco”. Iremos também conhecer, no decorrer desta parte 3, os Wind Traders, uma tribo de comerciantes nómadas de Pandora.

Assim, em Avatar: Fogo e Cinzas, e após o devastador conflito e a perda do filho mais velho que marcaram Avatar: O Reino da Água, a família de Jake e Neytiri luta contra o desgosto e vai ter que enfrentar, ao mesmo tempo, a nova ameaça representada pela tribo do Povo das Cinzas, violenta e sedenta de poder, e que conta com a ajuda dos humanos já instalados em Pandora. Oona Chaplin (esta no papel da implacável Varang), Kate Winslet, Sigourney Weaver, Edie Falco, Giovanni Ribisi, David Thewlis, CCH Pounder, Cliff Curtis e Dileep Rao fazem também parte do elenco de Avatar: Fogo e Cinzas, interpretando personagens já conhecidas ou novas.

Nas palavras de James Cameron numa entrevista dada à Variety, “o grande avanço criativo de Avatar: Fogo e Cinzas vai estar na maior profundidade das personagens. Veremos novas culturas, novas criaturas – tudo aquilo que já esperamos de um filme da série Avatar, mas toda a ideia deste ciclo de fitas é vivermos com estas pessoas e acompanhá-las nesta jornada épica. Não se trata apenas de dizer ‘vamos mostrar-vos os melhores efeitos especiais já feitos envolvendo água’ –, é penetrarmos mais fundo no coração e na alma das personagens”. Mantendo, claro está, a consabida espectacularidade e a inovação permanente no campo dos efeitos especiais que também compõem a identidade desta saga única, e que só conhecerá a sua conclusão daqui a seis anos.

