Avenida da Liberdade enche-se de jazz num dia repleto de concertos gratuitos

O Jazz in Avenida regressa no sábado, 13 de Dezembro, com dez espectáculos em vários sítios. A programação é pensada pelo Hot Clube de Portugal.

A Avenida da Liberdade vai-se encher de música, a 13 de Dezembro, com um programa de dez concertos gratuitos espalhados por uma das artérias mais emblemáticas de Lisboa. O festival Jazz in Avenida vai promover concertos com nomes como Bruno Pernadas, Rodrigo Amado, Ricardo Toscano, Maria João ou Maria Barankievicz.

O Hot Clube, um dos mais antigos clubes de jazz da Europa e responsável pela curadoria artística desta iniciativa, desenhou uma programação à medida dos vários cenários da Avenida. A jornada começa ao meio-dia na varanda da Generali Tranquilidade, com Maria João e João Farinha, e avança para uma sucessão de concertos que inclui Madalena Caldeira e Nelson Cascais (12.45), na Rosa & Teixeira, o quarteto de Maria Barankievicz (13.30) no pátio exterior do Capitólio, os guitarristas Bruno e André Santos (14.45) no Valverde Lisboa Hotel & Garden, e Trevo (15.00) na esplanada do Delta The Coffee House Experience.

Seguem-se Bruno Pernadas, Mário Delgado e Gonçalo Neto (15.45) numa varanda da ICAPITAL, Ricardo Toscano e Romeu Tristão (16.30) na esplanada do Sofitel Lisbon Liberdade, o Henrique Pinto Quarteto (17.15) no pátio da Stivali e a dupla Rodrigo Amado e Pedro Melo Alves (18.00) a ocupar a garagem da André Ópticas. O encerramento fica entregue ao trio de João Paulo Esteves da Silva no lobby do Tivoli Avenida da Liberdade, às 18.45.

Vários locais (Avenida). 13 Dez (Sáb) 12.00-18.45. Entrada livre

