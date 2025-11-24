Bandas filarmónicas de todo o país desfilam por Lisboa em Dezembro

A Avenida da Liberdade vai voltar a ser palco do Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas. A iniciativa, que integra as comemorações da Restauração da Independência em Portugal, realiza-se a 1 de Dezembro, às 15.00, e conta com a participação de 33 bandas, que representam várias associações recreativas e sociedades filarmónicas, muitas delas centenárias, de vários pontos do país.

A abrir o evento estará a Associação Recreativa Os Mareantes do Rio Douro. Composto por cerca de 50 homens, este grupo de Vila Nova de Gaia, com 300 anos de história, mantém viva a tradição dos festejos de São Gonçalo e anima com os seus bombos festas e romarias em Portugal e no estrangeiro. Mas está confirmada a presença de um total de 33 grupos, dos quais três são da Grande Lisboa: Banda da Força Aérea, Banda Filarmónica da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos e Banda do Grupo Recreativo e Dramático 1.º de Maio de Tires.

Com início pelas 15.00, junto do Monumento aos Mortos da Grande Guerra, este 12.º desfile termina na Praça dos Restauradores, com uma interpretação de todas as bandas participantes do Hino da Maria da Fonte, do Hino da Restauração e do Hino Nacional “A Portuguesa”. A actuação estará sob a direcção do tenente-coronel António Manuel Cardoso Rosada, chefe da banda de música da Força Aérea, e contará com a participação especial do tenor da PSP Pedro Tavares.

Avenida da Liberdade – Restauradores. 1 Dez (Seg) 15.00. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn