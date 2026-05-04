Bandeira Azul: saiba quais são as melhores praias para este Verão

Já começou a planear o seu Verão? Se procura areais limpos e águas com qualidade garantida, para mergulhos mais seguros (sem ter medo de engolir uns pirolitos), tome nota: Portugal conquistou este ano 438 Bandeiras Azuis. Do total de 396 praias distinguidas, 350 são costeiras e 46 interiores. Na Área Metropolitana de Lisboa, o balanço é de 31 galardões, com o concelho de Almada a destacar-se como o grande campeão da região.

O anúncio foi feito no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, no Estoril, onde também se assinalou o 40.º aniversário da iniciativa, que coincide com uma fase de mudança, uma vez que os critérios de obtenção do galardão vão mudar em 2027. Segundo a organização, as alterações são motivadas pela “necessidade de alinhamento” com uma directiva europeia, “que tem como objectivo capacitar os consumidores para a transição ecológica”.

Para assegurar que as novas praias, e eventuais reentradas, se possam candidatar em 2027, haverá um período extraordinário de candidaturas, em Julho e Agosto, para que depois sejam apresentadas e analisadas na reunião do Júri Internacional, a 16 de Setembro. “Vamos ter mais critérios e uma metodologia diferente com auditores externos na avaliação”, explicou José Archer, que aproveitou para relembrar que Portugal continua “muito destacado”, ocupando o quinto lugar a nível das praias costeiras galardoadas e o segundo lugar em praias do interior.

Apesar da ligeira descida no número de galardões face ao ano passado, José Archer assegura que se trata de uma situação pontual e não preocupante, justificada pelas condições climatéricas que afectaram a qualidade da água. Na região do Tejo, com 73 praias distinguidas (62 costeiras e 11 fluviais), o destaque vai para a Sertã, que estreou a praia da Ribeira Grande na lista. Na Grande Lisboa, Almada lidera com dez bandeiras, seguida por Cascais (7), Mafra (5), Sintra (5), Oeiras (2) e Sesimbra (2).

No Norte, onde foram galardoadas o maior número de praias, 85 ao todo, saíram três e entraram quatro, duas em Viana do Castelo (Foz do Lima e Rodanho) e duas em Matosinhos (Agudela Sul e Meia Laranja). Já o Algarve, que também arrecadou 85 galardões, perdeu a Bandeira Azul na praia dos Pescadores, em Albufeira, mas ganhou na Albufeira de Odeleite e na Praia Verde Lago, no concelho de Castro Marim. Já as regiões Centro e Alentejo, que são as regiões com menos galardões, têm 47 e 42 bandeiras azuis, respectivamente.

O hastear da primeira bandeira azul costeira decorrerá a 8 de Junho na praia de Mira, em Mira, no distrito de Coimbra, seguindo-se, no dia 13, o içar da primeira bandeira azul fluvial na praia fluvial de Mourão, no Alentejo. Já a primeira marina a hastear a Bandeira Azul em 2026 será a de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, no dia 15 de Junho.

Além das praias (396), marinas (21) e embarcações (21), reconheceram-se também 31 Centros Azuis, distribuídos por todas as regiões. Um Centro Azul é uma estrutura localizada na praia ou na sua proximidade, onde são prestadas informações e realizadas actividades de Educação Ambiental especificamente relacionadas com a Bandeira Azul.

“Neste aniversário, queremos continuar a desfrutar, em harmonia, das praias costeiras e fluviais, bem como da sua fauna, flora e tradições. Há algo que podemos fazer enquanto é tempo: proteger, conservar e regenerar os ecossistemas”, lê-se em comunicado do Programa Bandeira Azul, que reafirma o “compromisso de trabalhar diariamente em prol da sustentabilidade do nosso mar e das nossas zonas balneares”. A lista completa está disponível para consulta online.

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