Banjo, bandolim, violino e guitarra: o bluegrass volta a tomar conta da Trafaria

É uma expressão musical que nasceu nas montanhas Apalaches norte-americanas, mas, agora, vai ser ouvido na vila portuguesa da Trafaria. Entre os dias 12 e 14 de Setembro, esta região de Almada recebe, pela quarta vez, o festival gratuito Trafaria Bluegrass, com seis bandas – cinco internacionais e uma luso-britânica.

Com origem no cruzamento entre o jazz e blues afro-americanos e a folk anglo-saxónica, o bluegrass é um género profundamente enraizado nos Apalaches. Mas, na Trafaria, ganha um sotaque diferente.

Em destaque estão os norte-americanos Crying Uncle Bluegrass Band, jovens prodígios californianos com uma sonoridade contemporânea que cruza o género com jazz e Dawg music – estilo musical baptizado por David Jay Grisman que é uma mistura de bluegrass com inspirações da música jazz de Django Reinhardt ou Stéphane Grappelli.

A irlandesa The Reuben Agnew Band, formada por músicos experientes da Irlanda e do Reino Unido; e os Table for Two, uma dupla da Dinamarca e Bélgica que aposta nas harmonias vocais e arranjos intimistas.

Também fazem parte do alinhamento os holandeses The New West, estreantes no universo bluegrass mas com músicos rodados; os polacos Piotr Bułas & Garage Folks, que misturam raízes americanas com identidade eslava; e Phoebe & The Banjo Boys, formação sediada na Sertã que junta músicos portugueses e britânicos num espectáculo que funde música e dança percussiva americana com energia nacional.

Além dos concertos, há masterclasses de instrumentos típicos do bluegrass – como banjo, bandolim, violino e guitarra –, oficinas de harmonia vocal, workshops ambientais, jogos tradicionais, gastronomia local, actividades para crianças e animação de rua.

As jam sessions, muitas vezes improvisadas e espontâneas, são uma das marcas do evento e um dos seus momentos mais procurados, criando um ambiente de partilha difícil de replicar noutras latitudes.

Trafaria (Almada). 12-14 Set (Sex-Dom). Entrada Gratuita

