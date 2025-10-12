O Red Bull SoundClash vai estrear-se em Lisboa. O Sagres Campo Pequeno acolhe em Novembro uma experiência que dá ao público o resultado do espectáculo.

O Red Bull SoundClash vai estrear-se em Portugal, no Sagres Campo Pequeno, a 15 de Novembro, para oferecer uma experiência diferente no panorama musical nacional. Não se trata de um concerto convencional, mas de uma batalha sonora entre duas artistas: Bárbara Tinoco e Nenny.

Cada uma terá o seu próprio palco, posicionadas em extremos opostos da arena, e o público terá um papel determinante: a vencedora será escolhida com base na intensidade dos aplausos, medida pelo sonómetro oficial, transformando cada reacção numa decisão mensurável.

O alinhamento do espectáculo mistura estilos distintos – indie pop, rap e afrobeat – num confronto que reflecte a diversidade e energia da nova geração de talentos. Carlão será o anfitrião da noite e não faltarão convidados surpresa.

Este conceito nasceu na Jamaica, nos anos 1950, quando as ruas de Kingston testemunhavam batalhas musicais centradas na potência de sistemas de som artesanais. Ao longo de 20 anos, o Red Bull SoundClash espalhou-se por 39 países e cinco continentes, com mais de 120 espectáculos, tendo recebido nomes como Snoop Dogg, Erykah Badu, Ludacris, Rico Nasty, Paul Wall, Mike Posner e Danny Boy.

Sagres Campo Pequeno. 15 Nov (Sáb) 20.00. 10€-35€

