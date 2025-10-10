Barreiro: ADAO abre portas para 13 horas de música, performance, exposições e “reencontros”

Com 30 projectos nas áreas da música e da performance e as obras de mais de 50 artistas, a Associação Desenvolvimento das Artes e Ofícios do Barreiro faz o seu dia aberto. É este sábado, 11 de Outubro.

São pouco mais de cinco minutos a pé desde a estação de barcos do Barreiro até ao antigo quartel dos bombeiros. Lá dentro, a ADAO – Associação Desenvolvimento das Artes e Ofícios, faz o seu também open day anual, parte integrante da filosofia de uma porta aberta para todos, literal e não só. Este sábado, dia 11 de Outubro, a festa começa às 16.00 e prolonga-se até às cinco da manhã (pelo menos no "papel").

Do programa fazem parte 30 projectos musicais e da área da performance e as obras de mais de 50 artistas visuais. Na música, pode-se contar com Escárnio, Objecto Quase, Moho, Baixaria, DJ Paisagem, Turbo Jóia, A Canalha, Tónica Raver ou Piriquitos Muitos, entre outros. Já no painel de performances e artes visuais entram nomes como Patrícia Alves, Oro Y Silver, Rafael Gonçalves, João Mendes, Iolanda Rolo, Kenya ou Bloomaya.

DR Open Day, 2024

"Mais uma vez a ADAO vai abrir as suas portas para contar uma história. Um dia sempre especial em que se desvendam e acolhem novos sonhos, visões, caminhos, ilusões e coisas tão sérias como os reencontros. Vindos de todo o lado, em todas as direções e sentidos, sem tempo, nem idade, nem muros daqueles que às vezes se erguem à volta das pessoas. O Open Day reforça o compromisso da ADAO em promover a cultura e a arte, criando um espaço de encontro e partilha entre artistas e a comunidade que nos acolhe", escreve a organização nas redes sociais.

DR Open Day, 2024

No dia seguinte, domingo, as portas voltam a abrir, às 16.30, mas para a terceira edição do Back to School, "um festival DIY/underground que se foca no sentido de comunidade alternativa e colaboração interdisciplinar, que é tão intrínseco na cultura alternativa/punk". As bandas são Fear The Lord, Take Back, Ready Set Murder e Avoid Friends, o bilhete custa 9,76 euros e o evento dura até às 21.30.

Rua da Recosta, 1 (Barreiro). 16.00-05.00. Entrada livre

