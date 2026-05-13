Beato é palco de um dia inteiro dedicado à criatividade

São dez workshops de diferentes áreas criativas num só dia. O programa inclui ainda um mercado de rua, flash tattoos e música.

O Versatile chega à Praça do Beato a 16 de Maio. A programação inclui desde workshops de diferentes áreas criativas, da cerâmica à pintura, até música ao vivo. Há ainda um mercado de rua, com entrada livre, onde poderá fazer flash tattoos.

“A ideia é simples: apesar de todos gostarmos muito de arte, nem sempre temos apetência ou vontade de participar nas mesmas actividades. O Versatile resolve isso ao oferecer apetências”, explica em comunicado a equipa do evento, que nasceu do desejo de quatro amigas de criar um programa acessível a toda a gente e onde coexistissem workshops, música ao vivo e pequenos negócios independentes.

Com entrada gratuita, o mercado de rua, organizado em parceria com o Lx Market, acontece das 15.00 às 22.00. Entre as 20.00 e as 21.00, haverá também um concerto dos Sogranora. Segue-se, no edifício 8 do Beato Innovation District, um DJ set com Leøt, das 22.00 às 02.00, mas já com acesso pago – o bilhete custa 8€.

Quanto aos workshops, realizam-se das 15.00 às 22.00, custam entre 25€ e 40€ e têm vagas limitadas. Só tem de escolher o que quer fazer, desde café e cocktails até aguarelas e sabonetes, e reservar o seu lugar a tempo. Os bilhetes já estão à venda na 3cket.

Travessa do Grilo, 1 (Beato). 16 Mai, Sáb 15.00-22.00 (entrada gratuita); 22.00-02.00 (entrada paga no Edifício 2)

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