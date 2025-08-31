BEERiceira: três dias dedicados à cerveja artesanal na Ericeira

Mais de 20 cervejeiras nacionais e convidados espanhóis reúnem-se no Parque de Santa Marta para um dos maiores festivais de cerveja artesanal da Grande Lisboa.

A Ericeira vai receber um dos encontros mais aguardados entre os fãs de cevada. Nos dias 5, 6 e 7 de Setembro, o Parque de Santa Marta transforma-se no centro da cerveja artesanal com a 3.ª edição do BEERiceira – Craft Beer Fest, já considerado o maior festival do género no distrito de Lisboa.

Durante três dias, mais de 20 cervejeiras nacionais e convidados vindos de Espanha trazem consigo mais de 100 torneiras a jorrar diferentes estilos. Mas nem só de cerveja vive o festival: há também kombucha, sidra, limonadas e cocktails artesanais.

O programa não se fica pelas provas. Há palestras e conversas dedicadas à sustentabilidade, ao papel do lúpulo e à criatividade das cervejas “sem regras”, com oradores de dentro e fora do país. Para quem quiser aprofundar conhecimentos, haverá workshops de provas guiadas sobre sours, IPAs e cervejas artesanais espanholas.

A componente gastronómica marca igualmente presença. Os hotéis Immerso e Aethos assumem os showcookings do festival, propondo harmonizações entre alta cozinha e cerveja artesanal, enquanto a zona de street food garante variedade para todos os gostos, do vegetariano ao carnívoro.

A música também não fica de fora, com concertos e DJ sets pensados para acompanhar o final de tarde e estender a celebração pela noite dentro. O festival é ainda pensado para famílias, com uma kidzone e mini golfe que permitem aos mais novos aproveitar o espaço.

Entre as novidades desta edição destaca-se a primeira feira profissional do sector, a acontecer na tarde de 5 de Setembro. Direcionada exclusivamente a profissionais do canal HORECA, será uma oportunidade para networking, degustações e criação de novas parcerias, mediante inscrição prévia.

A entrada no recinto é gratuita, sendo apenas necessário adquirir o copo oficial do festival, com o custo de 4€, válido para os três dias.

Parque de Santa Marta (Ericeira). 5-7 Set Sex 18.00-01.00, Sáb-Dom 13.00-01.00). Entrada livre

