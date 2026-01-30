[category]
O festival de música electrónica regressa à Costa da Caparica, de 27 a 31 de Maio, e já anunciou a primeira vaga de artistas. Conta com nomes internacionais de peso, mas também portugueses.
O Festival MOGA Caparica revelou os primeiros artistas do seu cartaz, confirmando uma série de nomes internacionais e nacionais, com destaque para Ben Böhmer, Röyksopp, com um DJ set do duo norueguês que tem marcado a música electrónica contemporânea, e Ricardo Villalobos, figura central do techno minimal e experimental. Esta edição realiza-se de 27 a 31 de Maio, na Costa da Caparica.
O cartaz integra ainda nomes como Mind Against, DJ Tennis, Octo Octa, Mount Kimbie (DJ set), TSHA e Nitefreak, abrangendo diferentes linguagens da música electrónica, do house ao techno e às suas formas híbridas. A cena electrónica portuguesa está também fortemente representada, com Temudo, Vil & Cravo, Diana Oliveira e Fresko. Novos anúncios de artistas e detalhes sobre a programação serão divulgados nas próximas semanas.
Para além da música, o festival aposta no Programa OFF, uma programação paralela espalhada pela Costa da Caparica que inclui festas gratuitas, encontros culturais e actividades de bem-estar, como yoga e surf, promovendo a ligação à comunidade local e a troca cultural.
Praia da Morena, Rua B (Costa da Caparica). 27-31 Mai (Qua-Dom). 50€-130€
