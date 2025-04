Benfica celebra Abril com concertos grátis, cinema e debates

Este mês, Benfica transforma-se num palco para celebra o 25 de Abril. Em diversos espaços da freguesia, existe uma programação cultural que junta cinema, conversas, espectáculos e concertos de artistas como Jorge Palma, Tito Paris ou Cláudia Pascoal.

O programa foi inaugurado com sessões de cinema no Cine-Teatro Turim. O primeiro filme a ser exibido foi No Other Land, a 7 de Abril, que venceu o Óscar de Melhor Documentário na cerimónia do presente ano. Estarão também em exibição A Cor da Liberdade a 21, e O Que Podem as Palavras no dia 28.

O primeiro concerto é protagonizado por Tito Paris, que se apresenta a solo a 17 de Abril, no Auditório da Escola Arquitecto Ribeiro Telles. A 19, é a vez de Zeca Medeiros subir ao palco do Auditório Carlos Paredes.

Na véspera do feriado, às 19.00, o Espaço L promove Canto Livre na Cave da Liberdade, com curadoria de Sebastião Antunes. Mais tarde, às 21.00, uma das mais importantes vozes da música portuguesa, Jorge Palma, vai assinalar presença no Palácio Baldaya. O 25 de Abril é marcado pela actuação de Cláudia Pascoal (às 17.00) e de Samuel Úria (às 21.30) no mesmo espaço.

No dia seguinte, 26, o projecto Vozes em Liberdade – que conta com direcção coral e musical de Martim Vicente, com arranjos de Valter Rolo, aos quais se irá juntar Orquestra e Banda – ocupa novamente o Palácio Baldaya. A 27, o cantautor brasileiro Luca Argel sobe a este palco e, a 28, vai acontecer um concerto do grupo coral Planície Cantada. O encerramento é assinado pela voz de "E Depois do Adeus", Paulo de Carvalho, no Palácio Baldaya.

Com excepção do concerto de Zeca Medeiros, todos os concertos são de entrada livre.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook