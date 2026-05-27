Billy Corgan traz a Lisboa concerto sinfónico de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’

O líder dos Smashing Pumpkins actua no Coliseu dos Recreios a 15 de Setembro. Vai reinterpretar o mítico álbum de 1995 com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

O líder dos Smashing Pumpkins, Billy Corgan, vai trazer a Lisboa um espectáculo inteiramente dedicado a Mellon Collie and the Infinite Sadness, o influente álbum duplo que a banda de Chicago editou em 1995. O concerto está marcado para o dia 15 de Setembro no Coliseu dos Recreios e terá a particularidade de apresentar as canções do disco em formato sinfónico, com o músico norte-americano a ser acompanhado em palco pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa.

Baptizada como “A Night of Mellon Collie and the Infinite Sadness Featuring Billy Corgan”, esta digressão europeia promete uma abordagem diferente a temas como “1979”, “Tonight, Tonight” ou “Bullet with Butterfly Wings”.

O projecto teve a sua estreia absoluta em Novembro de 2025 na Ópera Lírica de Chicago, com sete récitas esgotadas que assinalaram o 30.º aniversário do álbum. A etapa europeia arranca a 1 de Setembro no Royal Festival Hall, em Londres, e passa por Antuérpia, Paris e Madrid antes de aterrar na capital portuguesa.

Os bilhetes ainda não estão disponíveis para venda, mas serão colocados à venda já nesta sexta-feira, 29 de Maio, a partir das 10.00, com os preços entre os 40€ e os 160€.

Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Restauradores). 15 Set (Ter). 40€-60€

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