Blaya, Rita Redshoes e stand-up comedy nos 19 anos da Produtores Associados

A empresa de agenciamento de artistas celebra quase duas décadas de actividade com uma noite repleta de concertos e comédia no B.Leza, a 26 de Fevereiro.

A Produtores Associados celebra 19 anos de actividade com uma noite especial de música e comédia no B.Leza, a 26 de Fevereiro. Vão subir a palco nomes como Blaya, Rita Redshoes e Expresso Transatlântico e Fidju Kitxora, a par de momentos de stand-up comedy com Laura, Pedro Alves, David Cristina e Karitsis.

A noite reúne showcases de vários artistas da casa que se encontram a preparar novos lançamentos, entre singles e discos. Vão ainda marcar presença Harold, numa fase de afirmação continuada da sua carreira a solo, pós Grognation, Pedro da Linha, em formato banda e com novo álbum a caminho, e Fidju Kitxora, uma das apostas da agência para o circuito internacional, depois de passagens recentes por festivais como o Eurosonic.

Fundada em 2007, a agência assinala quase duas décadas a agenciar, produzir e criar alguns dos momentos mais consistentes da música ao vivo em Portugal. Para além dos concertos, a programação inclui momentos de stand-up comedy, reflectindo a nova área de actuação da Produtores Associados.

Cais do Gás, 1 (Cais do Sodré). 26 Fev (Qui) 21.00. 15€

