Bonobo, Seth Troxler e Chris Stussy no regresso do Yard Festival

Entre um castelo, um parque natural e as Montanhas de Areia Branca, o festival volta a apostar na música electrónica e em experiências imersivas.

Não quer esperar pelo Verão para ir a um festival dançar na praia? O Yard Festival está de regresso a Portugal entre 21 e 24 de Maio de 2026, com uma edição alargada a quatro dias e um cartaz, agora, fechado que junta nomes como Bonobo, Jamie Jones, Chris Stussy, Seth Troxler, Monolink e RY X. O festival volta a instalar-se na região de Azeitão, a menos de uma hora de Lisboa, ocupando vários espaços distintos, entre as chamadas Montanhas de Areia Branca, um castelo histórico e um parque natural junto à costa.

A programação arranca na quinta-feira com um evento de abertura no castelo, antes de se espalhar pelos principais recintos entre sexta-feira e domingo, com actuações ao ar livre que começam durante a tarde e se prolongam até ao final do dia. A proposta mantém-se centrada na música electrónica, cruzando nomes consagrados com artistas emergentes, entre o house, o minimal e sonoridades mais melódicas.

Além dos cabeças-de-cartaz, o alinhamento inclui ainda nomes como Parov Stelar, Ahmed Spins, Gui Boratto, Bhaskar, Sainte Vie, Amrita, Julia Sandstorm, Santi & Tuğçe, Yumi Project, entre outros, compondo um programa que mistura actuações em formato DJ com concertos ao vivo.

Uma das novidades desta edição é a colaboração com dois colectivos artísticos ligados ao universo do Burning Man. Os camps Favela, de origem brasileira, e Tierra Bomba, dedicado à cultura latina, vão ocupar as Montanhas de Areia Branca com instalações e ambientes imersivos, reforçando a ligação entre música e arte que tem definido o festival.

União das freguesias de Azeitão (Setúbal). 21 Mai-24 Mai (Qua-Dom). 55€-145€

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