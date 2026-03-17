Bons Sons revela os primeiros nomes para o cartaz de 20 anos do festival

A poucos meses de regressar a Cem Soldos, os Bons Sons anunciaram um primeiro lote de artistas, que inclui Cacique’97, Mães Solteiras, MXGPU e Romeu Bairos.

O festival Bons Sons anunciou os primeiros dez nomes do cartaz para a edição de 2026, que decorre entre 6 e 9 de Agosto em Cem Soldos. Os primeiros artistas confirmados são Cacique’97, Crua, Lavoisier com o Coro Polifónico da Pedreira, Líquen, Mães Solteiras, Miss Universo, MXGPU, Romeu Bairos, A Sul e Seara.

Este ano, o evento celebra 20 anos de existência com uma edição marcada pela ideia de resistência, cruzando diferentes gerações, geografias e linguagens musicais, sempre com a música portuguesa como ponto de encontro. O alinhamento procura reflectir uma presença de colectivos e projectos colaborativos, muitos deles ligados à história do festival, mas também a novas propostas que exploram fusões entre tradição e contemporaneidade.

Entre os regressos, destaca-se Seara, projecto que junta Amélia Muge, Daniel Pereira Cristo, Júlio Pereira, Manuel de Oliveira e Rão Kyao, numa formação criada no âmbito da Braga 25 – Capital Portuguesa da Cultura. O grupo propõe uma releitura da música tradicional portuguesa, combinando composições originais com novos arranjos.

Também com ligações anteriores ao festival surgem os Mães Solteiras, grupo formado por André Henriques (Linda Martini), Joaquim Albergaria (Paus, Bateu Matou), Pedro Cobrado (If Lucy Fell, Men Eater) e Ricardo Martins (Fumo Ninja, Pop Dell’Arte), que aposta num punk hardcore directo e interventivo. Já o produtor Moullinex regressa a Cem Soldos com GPU Panic no formato MXGPU, um híbrido entre concerto ao vivo e DJ set.

No campo dos cruzamentos entre tradição e criação contemporânea, os Lavoisier apresentam-se com o Coro Polifónico da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, num encontro que reforça a dimensão colectiva do canto e da memória. Ainda nesta linha, o colectivo Crua reúne vozes femininas em torno da música de transmissão oral, enquanto os Cacique’97 continuam a explorar o afrobeat como ferramenta de intervenção cultural e política.

Entre as estreias, há vários projectos a solo a ter em conta. Romeu Bairos leva ao festival uma abordagem profundamente enraizada na tradição açoriana, enquanto A Sul, projecto de Cláudia Sul, parte da memória e das sonoridades do quotidiano para construir ambientes íntimos. Já Líquen, nome artístico de Constança Ochoa, cruza pop, electrónica e jazz, depois de ter vencido o Termómetro 2025. O cartaz inclui ainda a dupla Miss Universo, formada por Afonso Branco (neto de José Mário Branco) e André Ivo, que propõe uma abordagem irreverente à canção portuguesa, posicionando-se entre a tradição e a vanguarda.

Para além da programação musical, continuam abertas as inscrições para voluntariado, restauração e feira, reforçando o carácter comunitário do festival.

Cem Soldos (Tomar). 6-9 Ago (Qui-Dom). 60€

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