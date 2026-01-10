Boxe ao ar livre com os miúdos? É com a Kaim Team

Começou tudo como um projecto familiar. Melissa Maria e Alexandre Almeida começaram a praticar boxe na rua com os seus filhos. Um dia estavam num jardim e vieram perguntar-lhes se estavam a dar aulas, se também se podiam juntar. E foi assim que criaram um espaço de treino ao ar livre em Fernão Ferro, onde miúdos a partir dos cinco anos aprendem a crescer em movimento e com espírito de equipa.

“Há dois anos, colocámos os nossos filhos a fazer boxe num ginásio, mas percebemos que não estava a funcionar, porque as crianças não estavam a desenvolver as suas capacidades ao longo do ano. Então, como o Alexandre já praticou, e até chegou a competir [na modalidade de muay thai, boxe tailandês], ele resolveu dar treinos aos nossos filhos, e acabámos por ir para a rua, e às tantas fomos abordados”, conta-nos Melissa, que assume o papel de porta-voz da Kaim.

A metodologia, explica, é totalmente adaptada às idades das crianças. Não há contacto físico, uma vez que a ideia é trabalhar técnica, equilíbrio, disciplina, auto-estima, gestão de emoções e espírito de equipa. “O boxe, quando bem orientado, torna-se uma ferramenta incrível para o desenvolvimento físico e emocional”, explica, destacando a forma como procuram estar atentos às características de cada criança.

DR

“Ninguém sai das aulas do Alexandre a não saber fazer – e sai com alegria, porque é um treino mais dinâmico e mais atencioso, em comparação com um treino de ginásio, onde há muitos participantes e o tempo é muito limitado. Costumam ser 45 minutos, o Alexandre faz uma hora, uma hora e meia, e não deixa escapar nada – se há uma criança canhota, por exemplo”, descreve. “Muitos pais comentam que notam melhorias no comportamento e até na forma como os filhos lidam com frustrações do dia a dia.”

Os treinos decorrem às terças e quintas, ao final do dia, e aos sábados de manhã, no Parque das Lagoas, em Fernão Ferro. Começa-se sempre com o aquecimento, depois faz-se o treino e, antes de se despedirem, têm tempo para brincadeiras e jogos. A mensalidade, que inclui duas sessões por semana, é de 25€ (menos de 4€ por aula). Se quiser tentar, oferecem uma aula experimental gratuita. “Procurámos que fosse o mais acessível possível.”

Para o futuro, sonham com uma associação que os possa acolher, uma vez que o maior desafio ao clube de boxe têm sido as condições climáticas. Querem muito continuar a treinar ao ar livre – são incontáveis os benefícios do contacto com a natureza, dizem –, mas dar-lhes-ia segurança saber que teriam um tecto nos dias em que chove ou está mais frio. “Quando está a chover, temos de reagendar. Felizmente os pais têm sido incríveis, e até já nos perguntaram se, um dia, não haverá uma turma para eles”, revela Melissa, entre risos. “É verdade, há mesmo interesse, e de vez em quando, como ficam à espera que os treinos terminem, fazem exercícios com os filhos.”

DR

Se tudo correr bem, vão conseguir ter disponível um espaço físico na Quinta do Conde para dias de chuva, mas ainda estão em negociações. Até lá, estão muito satisfeitos com o sucesso que a Kaim Team está a ter, sobretudo por ser um projecto de família. O nome, revela, são as iniciais dos nomes dos filhos, dois rapazes e duas raparigas.

“Era só para nós”, justifica. “Continuamos sem ter intenções de competir, mas, se alguma criança revelar potencial, o Alexandre fala com os pais, para que possa treinar federado, se assim o desejar. O nosso principal objectivo é só afastar as crianças dos ecrãs. Felizmente nunca tivemos esse problema com os nossos filhos, para nós nunca foi um tema, mas é um desafio para a maioria dos pais, por isso a nossa maior ambição é conseguir que os miúdos pratiquem desporto, respirem ar puro, tenham contacto uns com os outros, aprendam disciplina.”

Parque das Lagoas, Fernão Ferro. Seg-Ter 18.30, Sáb 10.30. 25€/mês (2x por semana). Agendamento ou dúvidas por e-mail (alxsan7os@gmail.com) ou telefone (934 300 308).

