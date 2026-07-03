Brincar em Arroios? É aos sábados de manhã (e há insufláveis)

O Brincarroios chega à freguesia de Arroios este Verão. O programa para famílias é gratuito e arranca a 18 de Julho.

Insufláveis, pinturas faciais, jogos tradicionais, ateliês criativos e muitas outras surpresas. É o cardápio do Brincarroios, um novo programa para crianças e famílias. A iniciativa arranca a 18 de Julho, no Jardim Constantino, e há mais datas previstas até Setembro. Todas as actividades decorrem entre as 10.00 e as 12.00.

“Encher as manhãs de sábado de diversão, aprendizagem e convívio” é a promessa da Junta de Freguesia de Arroios, que anunciou a novidade no final desta semana. “Esperamos por todas as famílias para um Verão cheio de brincadeira.”

O primeiro evento terá lugar no Jardim Constantino, onde também haverá festa a 29 de Agosto, e o programa chegará ainda ao Largo do Intendente (1 de Agosto e 5 de Setembro) e ao Jardim do Campo Mártires da Pátria (15 de Agosto). Há ainda uma sexta data já anunciada – 19 de Setembro –, mas ainda sem local definido.

Jardim Constantino (18 Jul e 29 Ago), Largo do Intendente (1 Ago e 5 Set) Jardim do Campo Mártires da Pátria (15 Ago) e Local a anunciar (19 Set). 18 Jul, 1, 15 e 29 Ago e 5 e 19 Set, Sáb 10.00-12.00. Grátis

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