As marcas de música electrónica unem-se para dois eventos em Lisboa. Em Março, a DJ Indira Paganotto apresenta o conceito ARTCORE no Pavilhão Carlos Lopes. Em Abril, há Brunch Electronik x NEOPOP Day & Night.

O Brunch Electronik Lisboa e o Neopop Festival vão unir esforços para pôr Lisboa a dançar. A colaboração entre as duas marcas de música electrónica vai materializar-se em duas datas no Pavilhão Carlos Lopes: a estreia do conceito ARTCORE, a 14 de Março, e o Brunch Electronik x NEOPOP Day & Night, marcado para 11 de Abril.

Neste primeiro encontro, a DJ e produtora espanhola Indira Paganotto traz a Lisboa o seu novo conceito ARTCORE: pensado como um formato imersivo, cruza expressão artística com a energia da pista de dança e propõe um espaço aberto a diferentes abordagens dentro da música de clube. Mais do que uma editora ou um simples evento, a artista apresenta-o como um formato contínuo onde música, público e componentes visuais se cruzam numa experiência única. A noite, com curadoria da própria artista, conta ainda com actuações de Giorgia Angiuli, Marhu, Stëh e Valentinø, artistas que exploram diferentes territórios entre o psy e o hard techno.

A parceria continua a 11 de Abril com o Brunch Electronik x NEOPOP Day & Night, também no Pavilhão Carlos Lopes. O formato divide-se em duas sessões. Durante o dia, a partir das 14.00, actuam Francis Mercier, Alex Wann, ARYMÉ e Ayasha. Já a sessão nocturna reúne alguns dos nomes mais conhecidos da electrónica contemporânea, incluindo Nina Kraviz, o duo alemão Pan-Pot, a DJ portuguesa BIIA, U.r.trax e Betix.

Av. Sidónio Pais, 16 (Parque). 14 Mar (Sáb) 22.00 25€; 11 Abr (Sáb) 14.00. 20€

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