Brunch Electronik celebra dez anos com Sara Landry, Joseph Capriati e muita festa

A música electrónica está de regresso à Tapada da Ajuda, com um cartaz de três dias que junta nomes como Shimza e Nic Fanciulli.

O Brunch Electronik Lisboa celebra dez anos de existência em 2026 e a festa promete ser de arromba. Com uma programação que arranca a 20 de Junho, a música electrónica volta a ser o centro das atenções nos fins-de-semana de Verão na cidade. A Tapada da Ajuda mantém-se como palco principal.

Esta edição arranca com o sul-africano Shimza, um dos artistas mais consistentes da house e da techno contemporâneas, e com Arodes, nome artístico de Adrian Rodriguez, cuja abordagem à produção e às remisturas, marcada por linhas melódicas e sets cuidados, tem vindo a ganhar espaço em palcos europeus.

O segundo encontro está marcado para 12 de Julho e junta três figuras com trajectórias bem estabelecidas na música electrónica. Joseph Capriati, um dos nomes mais reconhecidos da techno há mais de duas décadas, com uma carreira que o levou a alguns dos principais clubes e festivais do mundo; Nic Fanciulli, produtor britânico com uma longa ligação tanto ao underground house como ao techno; e o brasileiro Victor Lou, que desde 2015 tem vindo a afirmar-se com um registo próprio e a captar a atenção de programadores e festivais internacionais.

A 25 de Julho, a programação encerra a passagem pela Tapada da Ajuda com a actuação de Sara Landry, uma das figuras em maior ascensão no techno actual e fundadora da editora Hekate Records.

Para além dos três dias já confirmados em Lisboa, a organização do Brunch Electronik anunciou também que está prevista, pela primeira vez, uma dupla sessão de fim-de-semana no Algarve, embora sem detalhes adicionais revelados para já.

Tapada da Ajuda (Ajuda). 20 Jun (Sáb), 12 Jul (Dom) e 25 Jul (Sáb). Vários preços

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