Calor e céu limpo marcam a última semana do Verão

Temperaturas máximas em Lisboa deverão atingir os 34º C esta quarta-feira, prevendo-se descida de até 10º C no fim-de-semana.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Praia de Paço de Arcos, Oeiras
Manuel Manso | Praia de Paço de Arcos, Oeiras
As temperaturas máximas vão aumentar em quase todos os distritos do país, com Lisboa a atingir 34º C a partir de quarta-feira, 17 de Setembro, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O calor deverá prolongar-se até sexta-feira. No sábado, o termómetro desce para os 28º C e, no domingo, vai até aos 24º C. 

Note-se ainda que a subida das temperaturas máximas vem acompanhada de céu pouco nublado e de uma “pequena descida da temperatura mínima” no continente, informou o IPMA.

