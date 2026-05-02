Calor extremo de Verão pode ditar o fim das esplanadas em Espanha

Novas regras do sector da hotelaria e restauração podem significar grandes mudanças nos turnos de trabalho dos funcionários e nos negócios locais – eis tudo o que sabemos.

Os Verões quentes de Espanha são precisamente a razão pela qual o país é há muito um destino de férias de eleição. No entanto, com o calor extremo a transformar-se de uma ocorrência esporádica numa realidade de todo o ano, o impacto que tem na indústria das viagens está a tornar-se cada vez mais evidente.

E não estamos a falar apenas de mudanças nas tendências – como o aumento das “coolcations” (férias em locais mais frescos) –, mas também de como afecta os negócios locais e as pessoas em destinos populares.

Já em 2023, os trabalhadores da famosa Acrópole de Atenas entraram em greve para protestar contra o trabalho durante condições meteorológicas de calor extremo e, agora, foi anunciado que novas regras poderão alterar a forma como os espaços de restauração utilizam as suas áreas ao ar livre em Espanha.

Porquê? Bem, porque os sindicatos FeSMC UGT e CCOO Servicios acabam de chegar a um acordo com duas associações patronais, a Hostelería de España e a CEHAT, para actualizar o enquadramento laboral nacional que afecta os trabalhadores da hotelaria e restauração.

O objectivo é criar “regras no local de trabalho mais próximas da realidade da Espanha moderna”, segundo o Euroweekly. Na prática, isto significa protecções mais robustas para garantir que os funcionários não são sujeitos a condições de trabalho difíceis, como durante períodos de calor perigosamente intenso.

Ah, e não se trata apenas do calor – espera-se agora que os negócios de hotelaria e restauração tenham planos de contingência em vigor para inundações, nevões intensos e outros fenómenos meteorológicos extremos.

Portanto, se for emitido um alerta oficial em Espanha – por exemplo, pela AEMET, a agência meteorológica nacional do país – devido a condições de calor extremo, as empresas serão responsáveis por reduzir o horário, fechar temporariamente as suas esplanadas ou alterar os turnos de trabalho.

No entanto, para evitar o encerramento total, os bares e restaurantes podem optar por abrir as suas esplanadas mais cedo, instalar coberturas para criar sombra, ou até mesmo adicionar ventoinhas ou sistemas de nebulização às áreas exteriores. Teremos de esperar para ver como as regras serão implementadas.

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