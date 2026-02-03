O fadista vai actuar três noites consecutivas no Teatro Tivoli BBVA, em Janeiro de 2027, com concertos dedicados ao fado, pop-rock e jazz-popular.

Com três concertos especiais e distintos, Camané vai voltar ao Teatro Tivoli BBVA para revisitar diferentes momentos do seu percurso artístico. Entre 15 e 17 de Janeiro de 2027, o fadista sobe ao palco para uma série de actuações pensadas como experiências distintas entre si, cada uma dedicada a um universo musical específico, numa proposta que atravessa o pop-rock, o jazz-popular e o fado, respectivamente.

Reconhecido como uma das vozes mais marcantes da música portuguesa, Camané construiu uma carreira sólida sobretudo dentro do fado, género onde se afirmou como intérprete de referência.

Ainda assim, ao longo dos anos, o cantor tem explorado outras linguagens musicais, colaborando com diferentes artistas e projectos, como é o caso dos Humanos, aproximando-se de repertórios fora do cânone fadista. Esta nova residência artística no Tivoli BBVA surge precisamente como uma forma de dar palco a essa diversidade, reunindo em três concertos consecutivos facetas distintas do seu trabalho.

Cada noite terá um alinhamento próprio, pensado para reflectir o género em destaque, com repertórios escolhidos para percorrer temas e canções que marcaram o trajecto do intérprete, incluindo alguns que raramente são apresentados no mesmo contexto.

Avenida da Liberdade 182 188 (Avenida). 15-17 Jan 2027 (Sex-Dom) 21.00. 19€-45€

