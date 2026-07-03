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Câmara ordena fecho de 13 espaços verdes em Lisboa, de Monsanto à Quinta das Conchas

Temperaturas a rondar os 40 graus deverão manter-se pelo menos até segunda-feira, dia 6 de Julho.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Quinta das Conchas
Rita Chantre | Quinta das Conchas
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A situação de alerta emitida pelo Governo, relacionada com actual onda de calor e com o agravamento do risco de incêndio, obrigou a Câmara Municipal de Lisboa a proibir o acesso a 13 espaços florestais da cidade. A partir das 00.00 desta sexta-feira, dia 3 de Julho, e até às 23.59 de 6 de Julho, segunda-feira, não se poderá circular nos seguintes locais da cidade:

  • Parque Florestal de Monsanto
  • Tapada da Ajuda
  • Tapada das Necessidades
  • Parque da Bela Vista
  • Quinta das Conchas e Lilases
  • Parque do Vale Fundão
  • Parque José Gomes Ferreira
  • Parque Central de Chelas
  • Encosta da Calçada de Carriche
  • Parque do Vale do Silêncio
  • Parque da Mata da Madre de Deus
  • Parque dos Moinhos de Santana
  • Parque Silva Porto

As temperaturas máximas em Lisboa deverão oscilar entre os 38 ºC e os 41 ºC entre esta sexta-feira, dia 3, e a próxima segunda-feira, dia 6. O alerta vermelho foi emitido para esta sexta-feira, para Lisboa, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), enquanto no sábado e domingo, o aviso é, para já, laranja. A previsão descritiva do IPMA aponta para a descida de temperatura a partir de terça-feira, dia 7.

A Câmara de Lisboa partilha um conjunto de medidas preventivas para lidar com o calor, desde uma lista de refúgios climáticos na cidade a cuidados de hidratação. Pode consultar as medidas de auto-protecção aqui.

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