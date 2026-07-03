Câmara ordena fecho de 13 espaços verdes em Lisboa, de Monsanto à Quinta das Conchas

A situação de alerta emitida pelo Governo, relacionada com actual onda de calor e com o agravamento do risco de incêndio, obrigou a Câmara Municipal de Lisboa a proibir o acesso a 13 espaços florestais da cidade. A partir das 00.00 desta sexta-feira, dia 3 de Julho, e até às 23.59 de 6 de Julho, segunda-feira, não se poderá circular nos seguintes locais da cidade:

Parque Florestal de Monsanto

Tapada da Ajuda

Tapada das Necessidades

Parque da Bela Vista

Quinta das Conchas e Lilases

Parque do Vale Fundão

Parque José Gomes Ferreira

Parque Central de Chelas

Encosta da Calçada de Carriche

Parque do Vale do Silêncio

Parque da Mata da Madre de Deus

Parque dos Moinhos de Santana

Parque Silva Porto

As temperaturas máximas em Lisboa deverão oscilar entre os 38 ºC e os 41 ºC entre esta sexta-feira, dia 3, e a próxima segunda-feira, dia 6. O alerta vermelho foi emitido para esta sexta-feira, para Lisboa, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), enquanto no sábado e domingo, o aviso é, para já, laranja. A previsão descritiva do IPMA aponta para a descida de temperatura a partir de terça-feira, dia 7.

A Câmara de Lisboa partilha um conjunto de medidas preventivas para lidar com o calor, desde uma lista de refúgios climáticos na cidade a cuidados de hidratação. Pode consultar as medidas de auto-protecção aqui.

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